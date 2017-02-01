Huawei P10 Plus'ın detaylı görselleri sızdı. Bazı özellikleri belli oldu!

Hasan Uğur Nayır

Yaklaşık bir hafta önce Huawei P10'un render görseli internete düşmüştü, şimdi ise Huawei P10 Plus'a ait görsel Anzhuo.cn sitesi tarafından yayınlandı. Telefonun ön yüzünde fazladan bir sensör var, büyük ihtimalle Note 7'deki gibi iris tarayıcı olabilir.

Normalde P10'un arka tarafında parmak izi sensörü yok. Parmak izi tarayıcısı P10'da ana ekran tuşunun olduğu yerde. Fakat P10 Plus'ta ilginç bir durum var, cihazın arkasında parmak izi tarayıcısının olduğu net şekilde görülüyor. Diğer yandan önünde de ana ekran düğmesi var. Bu yüzden Plus modelindeki düğmenin basit bir ana ekran düğmesi olacağı belli.

Bunlara ek olarak P10 Plus, Mate 9 Pro'ya çok benzer kavisli ekrana sahip olacak. Telefonun söylenen boyutu göz önüne alındığında, 5.5 inç'lik kavisli ekranıyla Mate 9 Pro'ya benziyor. P10 Plus ve Mate 9 Pro, belki de belirli pazarlarda satışa sunulabilir.

Son olarak Plus modeli, otofokus için lazer destek sensörünü çevreleyen halka flaşa sahip. Bu daha önce görülen siyah renkli P10 Plus sızıntısındaki aynı halka flaş.

Kaynak P10'da HiSilicon Kirin 960'ın olduğunu, P10 Plus'ta ise daha yüksek saat hızında Kirin 965 sistem çipinin olduğunu söylüyor. P10, 4 GB RAM+64 GB ROM, 6 GB RAM+128 GB ROM yapılandırma seçenekleriyle gelirken, P10 Plus'ta 6 GB RAM+128 GB ROM, 8 GB RAM+256 GB ROM modelleri olacak. Tüm varyantlar microSD kartı destekleyecek. Muhtemelen EMUI 5.0 arayüzüyle birlikte Android Nougat işletim sistemine sahip olacaklardır.

P10'da 3100 mAh, P10 Plus'ta ise 3650 mAh pil yer alıyor. Kaynak, telefonlarda mor ve yeşil renk seçeneklerinin de olacağını ileri sürdü. Resmi fiyatlandırma MWC 2017'de telefonlarla birlikte açıklanacak olsa da, P10'un 699 dolardan (2637 TL civarında) satışa sunulması bekleniyor.

Huawei P10 Plus

Huawei P10