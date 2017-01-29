iPhone'ların Çin'de sürdüğü hüküm sona erdi, zirve el değiştirdi!

ABD ve Çin arasındaki ekonomik hamleler sürüyor. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde Apple'ın Başkan Donald Trump'ın isteği üzerine üretimini ABD topraklarına kaydırma planlarından sizlere söz etmiştik. Şimdi ise Çin'den taşların yavaş yavaş yer değiştirdiğini gösteren bir rapor geldi.

Counterpoint Research'ten gelen raporlara göre iPhone'lar, 5 yıl sonra ilk kez Çin'de "en çok satan akıllı telefon" olmayı başaramadı. Belirtilene göre 2016 yılında iPhone 6s modeli Çin'de toplamda 12 milyon satmış. Buna karşın Oppo R9 ise 17 milyon satış rakamına ulaşmayı başararak zirvenin yeni sahibi olmayı başarmış.

Çin'de sürdüğü hüküm bitiyor

Öte yandan görünüşe göre Apple'ın yıllardır Çin'de sürdüğü hüküm yavaş yavaş sona eriyor. Çünkü geçtiğimiz yıl Çin'de akıllı telefon satışlarında %6 büyüme kaydedilmiş ve 465 milyon cihaz satışı gerçekleşmiş. Bu büyümeden en çok nasiplenen şirket ise satışlarını %109 arttıran Oppo olurken, Vivo %78 artış göstermiş. Huawei ise satışlarını %21 arttırırken, Apple'ın satışları ise 2016'da Çin'de %21 gerilemiş.