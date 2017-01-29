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'ların 'de sürdüğü hüküm sona erdi, zirve el değiştirdi!

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Giriş Tarihi: 29.01.2017, 12:02 Güncelleme Tarihi: 29.01.2017, 12:18
Etiketler:
apple iphone satış kurumsal mobil Donald Trump çin
iPhone'ların Çin'de sürdüğü hüküm sona erdi, zirve el değiştirdi!

Bugün gelen raporlara göre 'ın 'larının 'de 5 yıldır elinde tuttuğu "en çok satan akıllı telefon" unvanı bu sefer Oppo'ya gitti!

Emre Çetinkaya

ABD ve Çin arasındaki ekonomik hamleler sürüyor. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde 'ın Başkan Donald Trump'ın isteği üzerine üretimini ABD topraklarına kaydırma planlarından sizlere söz etmiştik. Şimdi ise 'den taşların yavaş yavaş yer değiştirdiğini gösteren bir rapor geldi.

Counterpoint Research'ten gelen raporlara göre 'lar, 5 yıl sonra ilk kez Çin'de "en çok satan akıllı telefon" olmayı başaramadı. Belirtilene göre 2016 yılında iPhone 6s modeli Çin'de toplamda 12 milyon satmış. Buna karşın Oppo R9 ise 17 milyon rakamına ulaşmayı başararak zirvenin yeni sahibi olmayı başarmış.

Çin'de sürdüğü hüküm bitiyor

Öte yandan görünüşe göre Apple'ın yıllardır Çin'de sürdüğü hüküm yavaş yavaş sona eriyor. Çünkü geçtiğimiz yıl Çin'de akıllı telefon satışlarında %6 büyüme kaydedilmiş ve 465 milyon cihaz satışı gerçekleşmiş. Bu büyümeden en çok nasiplenen şirket ise satışlarını %109 arttıran Oppo olurken, Vivo %78 artış göstermiş. Huawei ise satışlarını %21 arttırırken, Apple'ın satışları ise 2016'da Çin'de %21 gerilemiş.
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