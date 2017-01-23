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ve 'dan 'ye 7 milyar $'lık tesis!

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Giriş Tarihi: 23.01.2017, 16:03 Güncelleme Tarihi: 23.01.2017, 16:16
Etiketler:
apple foxconn ABD üretim Donald Trump yatırım
Apple ve Foxconn'dan ABD'ye 7 milyar $'lık tesis!

Gelen raporlara göre ve , 'ye ortak tesis kurmayı planlıyor.

Emre Çetinkaya

Son dönemde ABD ve Çin arasındaki gerilim herkesin malumu. Bu gerilimin teknoloji alanına yansımaması ise mümkün değildi. Çünkü teknoloji şirketleri bu ülkelerin ekonomisinde çok önemli bir paya sahip. Bu yüzden son dönemde özellikle yeni ABD Başkanı Donald Trump, Apple'da Çin'deki larını ABD'ye kaydırmasını istemişti.

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Görünüşe göre bu isteğin ilk adımı atılıyor. Bugün gelen raporlara göre Apple ve Tayvanlı büyük tedarikçisi Foxconn, ABD'de büyük bir tesisi kuracak. 7 milyar dolara mal olacak olan tesislerde ekran üretimi yapılması bekleniyor. Bu üretim tesisi ile birlikte ülkede 30-50 bin arasında istihdam yapılmış olacak.

Diğer taraftan 'ın ileride bir de Pensilvanya'da kalıplama tesisi kurması bekleniyor. ise Çin'de üretimlerine ve yatırımlarına devam edecek.

Apple'ın ise 'de artacak olan maliyet farkının devlet tarafından telafi edilmesi de gelen bilgiler arasında.
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Ali Ali

İyide ürün daha pahalı olacak kimse alamaz ki

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cevapla 23.01.2017 21:20
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