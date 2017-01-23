Apple ve Foxconn'dan ABD'ye 7 milyar $'lık tesis!

Son dönemde ABD ve Çin arasındaki gerilim herkesin malumu. Bu gerilimin teknoloji alanına yansımaması ise mümkün değildi. Çünkü teknoloji şirketleri bu ülkelerin ekonomisinde çok önemli bir paya sahip. Bu yüzden son dönemde özellikle yeni ABD Başkanı Donald Trump, Apple'da Çin'deki yatırımlarını ABD'ye kaydırmasını istemişti.

Görünüşe göre bu isteğin ilk adımı atılıyor. Bugün gelen raporlara göre Apple ve Tayvanlı büyük tedarikçisi Foxconn, ABD'de büyük bir üretim tesisi kuracak. 7 milyar dolara mal olacak olan tesislerde ekran üretimi yapılması bekleniyor. Bu üretim tesisi ile birlikte ülkede 30-50 bin arasında istihdam yapılmış olacak.

Diğer taraftan Apple'ın ileride bir de Pensilvanya'da kalıplama tesisi kurması bekleniyor. Foxconn ise Çin'de üretimlerine ve yatırımlarına devam edecek.

Apple'ın ise ABD'de artacak olan maliyet farkının devlet tarafından telafi edilmesi de gelen bilgiler arasında.