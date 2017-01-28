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'nin yeni yıldızı Xperia XA (2017) da göründü

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Giriş Tarihi: 28.01.2017, 13:00 Güncelleme Tarihi: 28.01.2017, 13:16
Etiketler:
sony Xperia XA (2017) video mobil MWC 2017 sızıntı
Sony'nin yeni yıldızı Xperia XA (2017) videoda göründü

'nin önümüzdeki fuarında sergilemesini beklediğimiz Xperia XA (2017) modeli bir da karşımıza çıktı.

Emre Çetinkaya

Sony, önümüzdeki ay düzenlenecek olan MWC 2017 fuarına çok iddialı hazırlanıyor. Son gelen raporlarda, Sony'nin MWC 2017'de 5 yeni akıllı telefon tanıtacağını öğrenmiştik. Bu modellerden birisinin de Snapdragon 835'li amiral gemisi modeli olduğu belirtilmişti.

Şimdi firmanın bu fuarda tanıtmasını beklediğimiz modellerden birisi olan Xperia XA (2017) ile ilgili yeni bir yla karşınızdayız.

Youtube kanalı TechLover HD, Xperia G3121 kod adlı Xperia XA (2017) modeline ait olduğunu iddia ettiği bir prototipi canlı canlı takipçilerine gösterdi.

da cihazın 23MP kamerası da gösteriliyor. İşte o video;
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cengiz cengiz

inşallah yeni xznin çerçeveleri ince olur. fiyatı da şimdiki gibi bir şey olursa ....

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evet0
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cevapla 28.01.2017 14:14
teknocanavcar teknocanavcar

Tamam sony iyi telefonlar üretiyor ama bu kadar hızlı bir şekilde amiral gemisi model çıkarılmazki.Sony satişlarının önünü kendi kapatıyor.Dev bir firimanin bu politikayı uygulamalarına gerçekten şaşırıyorum.Cihaza gelirsek üst ve alt çerçeveler bağımsızlığını ilan etmişler.O ne öyle ya yanlardan kırpıp üstlere eklemişler ne kadarda kötü duruyor.XZ nin tasarımı daha güzel.Daha söyleyeceklerim var ama yazıya dökemedim.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.01.2017 13:29
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