Sony'nin yeni yıldızı Xperia XA (2017) videoda göründü

Sony, önümüzdeki ay düzenlenecek olan MWC 2017 fuarına çok iddialı hazırlanıyor. Son gelen raporlarda, Sony'nin MWC 2017'de 5 yeni akıllı telefon tanıtacağını öğrenmiştik. Bu modellerden birisinin de Snapdragon 835'li amiral gemisi modeli olduğu belirtilmişti.

Şimdi firmanın bu fuarda tanıtmasını beklediğimiz modellerden birisi olan Xperia XA (2017) ile ilgili yeni bir sızıntıyla karşınızdayız.

Youtube kanalı TechLover HD, Sony Xperia G3121 kod adlı Xperia XA (2017) modeline ait olduğunu iddia ettiği bir prototipi canlı canlı takipçilerine gösterdi.

Videoda cihazın 23MP kamerası da gösteriliyor. İşte o video;