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'den 'de Snapdragon 835'li ve 4 geliyor!

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Giriş Tarihi: 27.01.2017, 00:29 Güncelleme Tarihi: 27.01.2017, 00:41
Etiketler:
sony akıllı telefon MWC 2017 amiral gemisi duyuru
Sony'den MWC 2017'de Snapdragon 835'li amiral gemisi ve 4 akıllı telefon geliyor!

'ye katılacak olan firmalar ve sergileyecekleri ürünlerle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. İşte 'nin MWC 2017 planları.

Emre Çetinkaya

fuarı geliyor. Gelecek ayın sonlarına doğru gerçekleşecek olan fuara katılacak olan firmalar birer birer larını yapıyorlar. Bugün LG, MWC 2017 için davetiyelerini dağıtmıştı. Şimdi ise tarafından haberler geldi.

Sony, 27 Şubat'ta MWC 2017 kapsamında basın toplantısını gerçekleşeceğini duyurdu. Firma bu etkinlikte bir adet 4K, Snapdragon 835'li ve ekstra 4 farklı modeli tanıtacak. Yani toplamda 5 model tanıtılacak.

Öte yandan bu modeller için ilginç kod adları alınmış. Sony Yoshino, Sony Mineo, Sony BlancBright, Sony Keyaki ve Sony Hinoki gibi.

Amiral gemisi model olacak olan Sony Yoshino, yeni 4K, 5.5-inç ekrana, Qualcomm'un Snapdragon 835 yonga setine, 4GB ya da 6GB RAM'e ve yeni Sony IMX400 sensöre sahip.

Cihazlarla ilgili detayları aktarmaya devam edeceğiz.
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