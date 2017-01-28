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'in i sızdı!

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Giriş Tarihi: 28.01.2017, 11:22 Güncelleme Tarihi: 28.01.2017, 11:30
Etiketler:
samsung Galaxy S8 mobil sızıntı basın görsel Samsung Galaxy S8 akıllı telefon
Samsung Galaxy S8'in basın görseli sızdı!

Son günlerde artan larına bir yenisi eklendi. Şimdi de Galaxy S8'in i sızdı.

Emre Çetinkaya

Bu yılın en çok beklenen modellerinin başında gelen ile ilgili ların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan Galaxy S8'in ilk canlı görseli büyük ses getirmişti. Şimdi ise Galaxy S8 ile ilgili yeni bir sızıntı var.

Yine Twitter yapılan sızıntıda bu sefer Samsung Galaxy S8'in basın görseli olduğu bir görüntüsü paylaşıldı. Bu fotoğrafta da Galaxy S8 oldukça net şekilde görülebiliyor.

Önceki görselde olduğu gibi arka tarafta bulunan kamera sensörünün yanına konumlandırılmış parmak izi sensörü, dev, fiziksel tuş bulundurmayan ekran görüyoruz. İşte o görsel;

Teknik özellikleri neler?

Diğer taraftan gelen raporlara göre Galaxy S8'in 5.8 inç ve 6.2 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuna sahip model ile gelecek. Bu modellerin ekranları, QHD Super AMOLED çözünürlüğünde. 18.5:9 en-boy oranıyla gelen cihazın ekranı Galaxy Note 7'den daha büyük olacak.

Ayrıca 5.8 inçlik modelde 3000mAh pil, 6.2 inçlik modelde ise 3500mAh pil bulunuyor. Arka tarafta parmak izi tarayıcı, 4GB RAM, 64GB dahili hafıza ise cihazın diğer beklenen özellikleri.

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Misafir Misafir

Samsung bir de düz ekran çıkarsaydı yeni s8 ı alırdım. Ama takmış kavisli ekrana

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evet0
hayır0
cevapla 28.01.2017 14:37
Barış Barış

Parmak izi sensörünün arkada bulunması çok büyük bir eksi. Bunu böyle yapmaları piyasayı domine etmeye aday bir cihaz için büyük risk. Sadece ben mi böyle düşünüyorum bilmiyorum ama; eğer öyle olsaydı, daha önce öyle yapan firmalar bu sensörü öne taşımazlardı. Kısacası eğer parmak izi sensörü önde yada Power tuşuna eklenseydi mükemmel olurdu. Sırf bu nedenle bu cihazı almayacağım. Batarya değerinin ekran büyümesine rağmen korkudan olsa gerek yetersiz olmasıda ayrı bir eksiklik benim için. HTC 10 beni bir 3 sene daha götürür...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.01.2017 14:28
Yyy Yyy

Dolar artacak donemimi buldun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.01.2017 14:02
Çelebi Çelebi

Tasarım hoş olmuş ama belliki samsung sanal tuşlara geçiş yapmış bu hiç hoş olmaz HTC bile artık sanal tuşlardan vazgeçti samsung niye sanal tuş kullandı anlayamadım zaten alt kısımda yeterince boşluk var tuşlar oraya sığar...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 28.01.2017 13:56
SAMSUNLU SAMSUNLU

arka ve ön kamera çift lens olmalıydı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 28.01.2017 13:40
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