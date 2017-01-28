Samsung Galaxy S8'in basın görseli sızdı!

Bu yılın en çok beklenen akıllı telefon modellerinin başında gelen Galaxy S8 ile ilgili sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan Galaxy S8'in ilk canlı görseli büyük ses getirmişti. Şimdi ise Galaxy S8 ile ilgili yeni bir sızıntı var.

Yine Twitter yapılan sızıntıda bu sefer Samsung Galaxy S8'in basın görseli olduğu bir görüntüsü paylaşıldı. Bu fotoğrafta da Galaxy S8 oldukça net şekilde görülebiliyor.

Önceki görselde olduğu gibi arka tarafta bulunan kamera sensörünün yanına konumlandırılmış parmak izi sensörü, dev, fiziksel tuş bulundurmayan ekran görüyoruz. İşte o görsel;

Teknik özellikleri neler?

Diğer taraftan gelen raporlara göre Galaxy S8'in 5.8 inç ve 6.2 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuna sahip model ile gelecek. Bu modellerin ekranları, QHD Super AMOLED çözünürlüğünde. 18.5:9 en-boy oranıyla gelen cihazın ekranı Galaxy Note 7'den daha büyük olacak.

Ayrıca 5.8 inçlik modelde 3000mAh pil, 6.2 inçlik modelde ise 3500mAh pil bulunuyor. Arka tarafta parmak izi tarayıcı, 4GB RAM, 64GB dahili hafıza ise cihazın diğer beklenen özellikleri.

Galaxy S8'in tasarımı hakkında sizi düşünceleriniz neler?