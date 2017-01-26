İşte karşınızda 6.2 inçlik dev: Samsung Galaxy S8!

Günler geçti, aylar geçti ve Samsung'un bir başka yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8 sonunda tüm ihtişamıyla kendisini gösterdi.
Mobil dünyada sızıntı denilince ilk akla gelen isimlerden olan Evan Blass, (nam-ı diğer @evleaks) akşam saatlerinde Galaxy S8'in en net görselini paylaştı ve çıkış tarihinin ise 29 Mart olduğu bilgisini verdi.
Biraz sızan yeni görselle ilgili konuşmak gerekirse, Galaxy S8'in premium, şık bir görünüme sahip olduğunu söylemek mümkün. Samsung telefonlarında görmeye alıştığımız fiziksel 'Home' butonunun olmaması modele ayrı hava katmış.
Diğer taraftan gelen raporlara göre Galaxy S8'in 5.8 inç ve 6.2 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuna sahip model ile gelecek. Bu modellerin ekranları, QHD Super AMOLED çözünürlüğünde. 18.5:9 en-boy oranıyla gelen cihazın ekranı Galaxy Note 7'den daha büyük olacak.
Ayrıca 5.8 inçlik modelde 3000mAh pil, 6.2 inçlik modelde ise 3500mAh pil bulunuyor. Arka tarafta parmak izi tarayıcı, 4GB RAM, 64GB dahili hafıza ise cihazın diğer beklenen özellikleri
Son raporlar ise Samsung Galaxy S8'in 5.8 inçlik modelinin 854 dolar, 6.2 inçlik modelinin ise 961 dolar fiyat etiketine sahip olacağını gösteriyor. Bu rakamların tabii ki kabaca rakamlar olduğunu söyleyelim.
İşte o görsel;
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sızıntılarda kulaklık girişi yok denilmişti bunda olacagı görünüyor ayrıca tek kamera ve usb c type değil micro usb oalcagı görünüyor ve tahminimce parmak izi ekranda optik değilde arkada kameranın yanında olacak cunkü fazlalık bi nokta var arkada yada bixby için konulacagı söylenen asistan tuşu olabilir mi kameranın yanındaki merak etmiyor değilim ama tasarım olarak klasık tek bi fark home tusu yok onun olmaması da bence kötü cünkü samsung için home tusu çok iyi geliyor bana.cevapla 27.01.2017 00:50
pil yetersiz..kalem yok..ram yetersiz parası çok..3.80 x961 = 3650 x vergi tokatı = 4500,u de geçer.
samsung sen kullan..961 dolar az değilmi samsung..bari 1500 dolar yapsaydın..ülkemizde dolar almış başını gidiyor..siz duymadınız mı ? 4500 lira veren az kişi var bu ülkede.4 asgari ücret parası..
yeme içme borç ödeme..pazara da gitme ev kirası da verme ...s 8 al.. ülkemizde fakir bunu alamaz..
akıllı insanın işi değil..havadan para kazananlara satarsın..tv.lerde evlendirme görevlileri..vekiller..zenginler
faizciler..dolarcılar..alır ancak..fakire ekmek varsa böyle telefon yok.
İçini tartışanlar olur ama tasarımına laf söylenemeyecek kadar iyi görünüyor ilk defa ilk görüşte mükemmel olmuş dediğim bi telefon olducevapla 26.01.2017 23:46
Pil ayni ram ayni kasa ayni ve home tusu yok ; (cevapla 26.01.2017 23:20
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