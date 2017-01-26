İşte karşınızda 6.2 inçlik dev: Samsung Galaxy S8!

Günler geçti, aylar geçti ve Samsung'un bir başka yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8 sonunda tüm ihtişamıyla kendisini gösterdi.

Mobil dünyada sızıntı denilince ilk akla gelen isimlerden olan Evan Blass, (nam-ı diğer @evleaks) akşam saatlerinde Galaxy S8'in en net görselini paylaştı ve çıkış tarihinin ise 29 Mart olduğu bilgisini verdi.

Biraz sızan yeni görselle ilgili konuşmak gerekirse, Galaxy S8'in premium, şık bir görünüme sahip olduğunu söylemek mümkün. Samsung telefonlarında görmeye alıştığımız fiziksel 'Home' butonunun olmaması modele ayrı hava katmış.

Diğer taraftan gelen raporlara göre Galaxy S8'in 5.8 inç ve 6.2 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuna sahip model ile gelecek. Bu modellerin ekranları, QHD Super AMOLED çözünürlüğünde. 18.5:9 en-boy oranıyla gelen cihazın ekranı Galaxy Note 7'den daha büyük olacak.

Ayrıca 5.8 inçlik modelde 3000mAh pil, 6.2 inçlik modelde ise 3500mAh pil bulunuyor. Arka tarafta parmak izi tarayıcı, 4GB RAM, 64GB dahili hafıza ise cihazın diğer beklenen özellikleri

Fiyatı nasıl?

Son raporlar ise Samsung Galaxy S8'in 5.8 inçlik modelinin 854 dolar, 6.2 inçlik modelinin ise 961 dolar fiyat etiketine sahip olacağını gösteriyor. Bu rakamların tabii ki kabaca rakamlar olduğunu söyleyelim.

İşte o görsel;

Samsung Galaxy S8 hakkında sizin düşünceleriniz neler?