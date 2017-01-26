iPhone'ların pil sorunu iOS 10.2.1'de de devam ediyor!

Apple'ın iPhone'ları özellikle iOS 10 güncellemesinden sonra çeşitli sorunlara ev sahipliği yapmaya başladı. Bu sorunların başında ise pil sorunu geliyor. Kimi kullanıcı ani pil boşalmasından, kimisi ise iPhone'un beklenmedik kapanmasından şikayetçi.

Hal böyle olunca her yeni iOS güncellemesinden sonra kullanıcılar pil sorununun giderilip giderilmediği konusunda heyecanlanıyor. Çünkü gelen raporlar, cihazlardaki pil sorununun yazılımsal olduğunu gösteriyor.

Peki kısa bir süre önce yayınlanan yeni iOS 10.2.1 güncellemesi pil sorununu gideriyor mu? Gerçekten şu anda iPhone kullanıcılarının en merak ettiği konulardan birisi bu. Bu takipçilerimize kötü bir haberimiz. Çünkü yeni güncelleme de iPhone'ların pil sorununu gidermiyor. Hala forumlarda iPhone kullanıcılarının yeni güncellemeden sonra da aynı şekilde pil sorunları yaşadıklarını dile getirdiklerini görüyoruz.

Peki siz benzer şekilde pil sorunları yaşıyor musunuz?