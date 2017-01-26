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iPhone'ların 10.2.1'de de devam ediyor!

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Giriş Tarihi: 26.01.2017, 20:55 Güncelleme Tarihi: 26.01.2017, 21:12
Etiketler:
apple iOS iOS 10.2.1 güncelleme mobil yazılım pil sorunu
iPhone'ların pil sorunu iOS 10.2.1'de de devam ediyor!

'dan ler ardı ardına geliyor. iPhone'lardaki ise devam ediyor. 10.2.1 sonrası bu şikayetler devam ediyor.

Emre Çetinkaya

Apple'ın iPhone'ları özellikle iOS 10 sinden sonra çeşitli sorunlara ev sahipliği yapmaya başladı. Bu sorunların başında ise geliyor. Kimi kullanıcı ani pil boşalmasından, kimisi ise iPhone'un beklenmedik kapanmasından şikayetçi.

Hal böyle olunca her yeni güncellemesinden sonra kullanıcılar pil sorununun giderilip giderilmediği konusunda heyecanlanıyor. Çünkü gelen raporlar, cihazlardaki pil sorununun yazılımsal olduğunu gösteriyor.

Peki kısa bir süre önce yayınlanan yeni iOS 10.2.1 güncellemesi pil sorununu gideriyor mu? Gerçekten şu anda iPhone kullanıcılarının en merak ettiği konulardan birisi bu. Bu takipçilerimize kötü bir haberimiz. Çünkü yeni güncelleme de iPhone'ların pil sorununu gidermiyor. Hala forumlarda iPhone kullanıcılarının yeni güncellemeden sonra da aynı şekilde pil sorunları yaşadıklarını dile getirdiklerini görüyoruz.

Peki siz benzer şekilde pil sorunları yaşıyor musunuz?
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