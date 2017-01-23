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, 10.2.1 sini yayınladı, işte güncellemenin detayları

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Giriş Tarihi: 23.01.2017, 21:20 Güncelleme Tarihi: 23.01.2017, 22:16
Etiketler:
apple iOS iOS 10.2.1 güncelleme mobil yazılım yayınlandı
Apple, iOS 10.2.1 güncellemesini yayınladı, işte güncellemenin detayları

, Aralık ayında yayınlanan 10.2'nin ardından bugün sini yayınladı. Bakalım iOS 10.2.1 güncellemesi neler getiriyor?

Emre Çetinkaya

Yayınlanan betaların ardından bugün iOS 10.2.1 sini yayınladı. Kullanıcılarından gelen şikayetleri hızlıca gidermeye çalışan Apple'ın yeni yayınladığı iOS 10.2.1 güncellemesinin final sürümü, yaklaşık 67 MB dosya boyutuna sahip.

Güncellemenin cihazlara pek bir yenilik getirmediğini belirtelim. Apple görünüşe göre güncellemeyi hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri amacıyla yayınlamış. Zaten son dönemde Apple kullanıcılarından gelen şikayetlerin sayısı artmıştı.

Diğer taraftan asıl yeniliklerin iOS 10.3 güncellemesiyle beraber gelmesi bekleniyor. (Sinema Modu vs.)

Nasıl yüklenir?

iOS 10.2.1 güncellemesi, OTA yolu ile Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsü üzerinden veya iTunes üzerinden cihazlara indirilebiliyor ve yüklenebiliyor. Güncelleme iPad 4 ve üzeri, iPhone 5 ve üzeri cihazlar ve iPod Touch 6G ile uyumlu.

Apple 10.2'yi ise Aralık ayında yayınlamıştı.
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