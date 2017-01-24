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Giriş Tarihi: 24.01.2017, 23:33 Güncelleme Tarihi: 24.01.2017, 23:45
Etiketler:
samsung Galaxy S7 Edge sorun problem pembe çizgi ekran
Samsung Galaxy S7 edge'in ekranında pembe çizgi sorunu!

Bugün gelen raporlara göre birçok kullanıcısının ında ler çıkmaya başladı. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

'un geçen yıl piyasaya sunduğu Galaxy S7 edge modeli büyük bir ilgi görmüştü. Samsung son olarak geçtiğimiz günlerde bu modeli için Android 7.0 Nougat güncellemesini dağıtmaya başlamıştı.

modeli şu günlerde ise farklı bir la gündeme geldi. Başta Reddit olmak üzere internetteki birçok forumda Galaxy S7 edge kullanıcıları cihazlarının ında pembe çizgiler çıkmasından şikayetçi.

Belirtilene göre 2016'nın Mart ayından bugüne kadar bu tarz şikayetler olmuş ancak son günlerde bu sorunun arttığı rapor ediliyor. Bu sorun ise, durduk yerde Galaxy S7 edge'lerde ekranda dikey şekilde inen pembe çizgi.

Garanti kapsamında mı?

Öte yandan kullanıcılar bu sorunun telefonun herhangi bir darbeye uğramamasına rağmen çıkmış olmasına karşın kimi kullanıcılar Samsung'un cihazı garanti kapsamına aldığını, kimisi ise almadığını söylüyor. Yani bu konuda bir karışıklık söz konusu.

Çözüm var mı?

Son olarak internette bu konuyla ilgili geçici bir çözümden söz edilmiş. Bu çözüm ise şu şekilde;

İlk olarak telefon tuş takımını açın.

Sonra *#0*# tuşlayın.

Son olarak da kırmızı, yeşil ve maviye tıklayın. Böylece tüm pikselleri resetlemiş olacaksınız.
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