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ve S7 edge için resmen yayınlandı!

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Giriş Tarihi: 12.01.2017, 22:06 Güncelleme Tarihi: 12.01.2017, 22:23
Etiketler:
samsung Galaxy S7 Galaxy S7 Edge Android 7.0 Nougat güncelleme yazılım
Samsung Galaxy S7 ve S7 edge için Android 7.0 Nougat resmen yayınlandı!

, bugün itibarıyla üst seviye modelleri ve S7 edge için merakla beklenen sini dağıtmaya başladı. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

si akıllı telefon üreticileri tarafından dağıtılmaya devam ediyor. Üreticiler üst seviye modellerden başlayarak, yeni nesil mobil işletim sistemlerini cihazları için hazır hale getirip, en hızlı şekilde dağıtmaya çalışıyor.

Bu anlamda 'un halihazırda en üst seviye modellerinden olan Galaxy S7 ve S7 edge'in yeni nesil mobil işletim sistemi Android 7.0 Nougat'ı ne zaman alacağı büyük bir merak konusuydu. Kullanıcıların cihazlarında bir takım sorunlar yaşıyor olmaları da bu güncellemeyi normalden daha fazla beklemelerini sağlamıştı.

Bugün güzel haber geldi. Samsung Galaxy S7 ve S7 edge kullanıcıları resmen Android 7.0 Nougat güncellemesini almaya başladı. Yaklaşık 215 MB büyüklüğünde dosya boyutuna sahip olan güncelleme birçok yeniliğin yanında önemli geliştirmeler sunuyor.

Bu güncellemenin ülkemizdeki kullanıcılar için ise önümüzdeki birkaç gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Neler getiriyor?

-Yeni güncelleme cihazlara, yeni kullanıcı arayüzünü ve çeşitli performans modlarını getiriyor.

-Bildirim özelliğinin ve Hızlı Ayarlar butonunun kullanılabilirliği geliştirildi

-Çoklu pencere özelliğinin kullanılabilirliği geliştirildi

-Ayarlar menüsü ve AOD özelliği geliştirildi

-İndirilen uygulamaların kapladığı alanın verimliliği arttırıldı, sistem güncelleştirmelerinin hızı geliştirildi

Tabii bunların yanı sıra çeşitli iyileştirmeler ve geliştirmeler de bu güncelleme ile birlikte cihazlara sunulacak.

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