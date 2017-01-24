Android Nougat ve 5.2-inç ekranlı Nokia

Nokia'nın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu akıllı telefon modeli Nokia 6 ilk satış etkinliğinde büyük ilgi görmüştü. Bu ilgiden çok memnun olacağını tahmin edebileceğimiz Nokia, yeni modeller üzerinde çalışmalarını da sürdürüyor.

Bu anlamda son olarak firmanın Snapdragon 835-tabanlı üst seviye Nokia P1 modeli detaylanmıştı. Şimdi daha mütevazi özelliklere sahip olan Nokia "Heart" kod adlı model GFXBench veritabanında ortaya çıktı.

Görünüşe göre Android 7.0 Nougat işletim sistemini çalıştıran model, gücünü ise Qualcomm'un sekiz çekirdekli Snapdragon 430 yonga setinden alıyor. Bunların yanı sıra 5.2-inç 720p ekrana sahip olan model, 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafızayla geliyor. 13 MP arka, 8 MP ön kameralı modelin gelecek ay gerçekleşecek olan MWC 2017 fuarında açıklanmasını bekliyoruz.