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Android Nougat ve 5.2-inç ekranlı "Heart" yolda!

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Giriş Tarihi: 24.01.2017, 11:21 Güncelleme Tarihi: 24.01.2017, 11:30
Etiketler:
nokia Nokia Heart akıllı telefon ortaya çıktı mobil
Android Nougat ve 5.2-inç ekranlı Nokia

Bugün GFXBench veritabanında "Heart" kod adlı yeni bir . Bu model, Nokia 6'nın bütçe dostu hali olacak gibi görünüyor.

Emre Çetinkaya

Nokia'nın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu modeli Nokia 6 ilk satış etkinliğinde büyük ilgi görmüştü. Bu ilgiden çok memnun olacağını tahmin edebileceğimiz Nokia, yeni modeller üzerinde çalışmalarını da sürdürüyor.

Bu anlamda son olarak firmanın Snapdragon 835-tabanlı üst seviye Nokia P1 modeli detaylanmıştı. Şimdi daha mütevazi özelliklere sahip olan Nokia "Heart" kod adlı model GFXBench veritabanında .

Görünüşe göre Android 7.0 Nougat işletim sistemini çalıştıran model, gücünü ise Qualcomm'un sekiz çekirdekli Snapdragon 430 yonga setinden alıyor. Bunların yanı sıra 5.2-inç 720p ekrana sahip olan model, 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafızayla geliyor. 13 MP arka, 8 MP ön kameralı modelin gelecek ay gerçekleşecek olan MWC 2017 fuarında açıklanmasını bekliyoruz.
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