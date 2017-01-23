Samsung Galaxy S6 için Android 7.0 Nougat göründü

Geçtiğimiz hafta Samsung'un Android 7.0 Nougat yol haritasını öğrenmiştik. Firmanın resmi açıklamasının ardından ilk olarak hangi cihazlara Nougat geleceğini öğrenmiştik.

Bu anlamda çalışmalarını sürdüren Samsung, Galaxy S6 modeli için Android 7.0 Nougat güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyor. Bu konuda son hazırlıklarını yapan şirket, güncelleme için Wi-Fi Alliance sertifikasını da almış.

Bu sertifikanın da alınmasıyla birlikte çok kısa bir zaman içerisinde Galaxy S6 modeline Android 7.0 Nougat güncellemesinin dağıtılmaya başlayacağını söyleyebiliriz.