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için Android 7.0 göründü

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Giriş Tarihi: 23.01.2017, 15:54 Güncelleme Tarihi: 23.01.2017, 16:01
Etiketler:
samsung Galaxy S6 Nougat Android 7.0 Nougat güncelleme yazılım
Samsung Galaxy S6 için Android 7.0 Nougat göründü

, modeli için Android 7.0 sini yayınlamaya hazırlanıyor. Görünüşe göre şirket son hazırlıklarını yapıyor.

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz hafta 'un Android 7.0 Nougat yol haritasını öğrenmiştik. Firmanın resmi açıklamasının ardından ilk olarak hangi cihazlara geleceğini öğrenmiştik.

Bu anlamda çalışmalarını sürdüren Samsung, modeli için Android 7.0 Nougat sini yayınlamaya hazırlanıyor. Bu konuda son hazırlıklarını yapan şirket, güncelleme için Wi-Fi Alliance sertifikasını da almış.

Bu sertifikanın da alınmasıyla birlikte çok kısa bir zaman içerisinde Galaxy S6 modeline güncellemesinin dağıtılmaya başlayacağını söyleyebiliriz.
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