| Üye ol | 20 Ocak 2017,Cuma
  • kategori seçin
  • ara

'dan resmi açıklaması!

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 20.01.2017, 16:52 Güncelleme Tarihi: 20.01.2017, 17:00
Etiketler:
samsung galaxy güncelleme Android 7.0 Nougat yazılım mobil
Samsung'dan resmi Android 7.0 Nougat açıklaması!

internet sitesi üzerinden sini alacak olan cihazlarla ilgili resmi açıklama yaptı. Samsung, S6 ailesi, Note 5 ve diğerleri için güncellemeyi onayladı.

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz gün Samsung'un hangi modellerinin Android 7.0 Nougat sini alacağıyla ilgili bir haber yapmıştık. Bu haber 'a yakın kaynaklardan gelmişti. Şimdi ise Samsung, resmi internet sitesi üzerinden bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Samsung'un açıklamasına göre bu yılın ilk yarısına kadar aşağıdaki modeller Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuşacak.

-Samsung S6
-Samsung Galaxy S6 edge
-Samsung Galaxy S6 edge Plus
-Samsung Galaxy Note 5
-Samsung Galaxy Tab A (S Pen'li)
-Samsung Galaxy Tab S2
-Samsung Galaxy A3
-Samsung Galaxy A8

Öte yandan Samsung'dan diğer cihazlarla ilgili bir açıklama gelmedi. Büyük olasılıkla firma, yılın ikinci yarısı itibarıyla diğer Galaxy modellerine de bu güncellemeyi getirecektir. Ancak şu an için bu cihazların hangileri olacağını tam olarak bilemiyoruz.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16427
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın