Samsung'dan resmi Android 7.0 Nougat açıklaması!

Geçtiğimiz gün Samsung'un hangi modellerinin Android 7.0 Nougat güncellemesini alacağıyla ilgili bir haber yapmıştık. Bu haber Samsung'a yakın kaynaklardan gelmişti. Şimdi ise Samsung, resmi internet sitesi üzerinden bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Samsung'un açıklamasına göre bu yılın ilk yarısına kadar aşağıdaki modeller Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuşacak.

-Samsung Galaxy S6

-Samsung Galaxy S6 edge

-Samsung Galaxy S6 edge Plus

-Samsung Galaxy Note 5

-Samsung Galaxy Tab A (S Pen'li)

-Samsung Galaxy Tab S2

-Samsung Galaxy A3

-Samsung Galaxy A8

Öte yandan Samsung'dan diğer cihazlarla ilgili bir açıklama gelmedi. Büyük olasılıkla firma, yılın ikinci yarısı itibarıyla diğer Galaxy modellerine de bu güncellemeyi getirecektir. Ancak şu an için bu cihazların hangileri olacağını tam olarak bilemiyoruz.