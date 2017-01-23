Galaxy S8, MWC 2017'de olacak mı? Samsung'tan cevap geldi

Samsung'un sıradaki amiral gemisi modeli Galaxy S8 için yeni bir bilgi geldi. Samsung Mobile Başkanı DJ Koh, Reuters'a verdiği bilgide, Galaxy S8'in MWC 2017 fuarında gösterilmeyeceğini bildirdi. Neden mi?

Samsung, mart ayının sonlarına doğru New York'ta yeni bir Unpacked etkinliği gerçekleştirecek ve Galaxy S8'i işte burada ilk kez görücüye çıkaracak. Muhtemelen yanında Galaxy S8 edge de olacaktır.

Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz.