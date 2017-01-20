Samsung Galaxy S8'in Gold renkli versiyonunun fotoğrafı yayınlandı!

Fotoğrafta en çok dikkat çeken detaylar, önceden ön üst kısımda yer alan Samsung logosunun bu kez alt tarafta konumlandırılmış olması ve fiziksel Home tuşunun kaldırılması.

Sağ yan tarafta güç, sol yan tarafta da fiziksel olarak ses tuşları yine aynı görünüyor. Ek olarak, çerçeve kavisli görünüyor. Bu ürün Galaxy S8 değil de S8 edge de olabilir, ama kavisli ekran faktörünü saymazsak iki model arasında zaten pek fark olmayacaktır.

Yeni bilgiler geldikçe haberdar edeceğiz.