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'in Gold renkli versiyonunun ı yayınlandı!

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Giriş Tarihi: 20.01.2017, 10:28 Güncelleme Tarihi: 20.01.2017, 10:37
Etiketler:
samsung Galaxy S8 Galaxy S8 edge fotoğraf resim
Samsung Galaxy S8'in Gold renkli versiyonunun fotoğrafı yayınlandı!

'un yeni amiral gemisi modeli 'in resmi olarak tanıtılmasına az bir süre kala, ürüne ait olduğu belirtilen bir yayınlandı.

Mahmut Saral

ta en çok dikkat çeken detaylar, önceden ön üst kısımda yer alan Samsung logosunun bu kez alt tarafta konumlandırılmış olması ve fiziksel Home tuşunun kaldırılması.

Sağ yan tarafta güç, sol yan tarafta da fiziksel olarak ses tuşları yine aynı görünüyor. Ek olarak, çerçeve kavisli görünüyor. Bu ürün değil de S8 edge de olabilir, ama kavisli ekran faktörünü saymazsak iki model arasında zaten pek fark olmayacaktır.

Yeni bilgiler geldikçe haberdar edeceğiz.
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