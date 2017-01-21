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Kavisli ekranlı P10'un basın görselleri sızdı!

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Giriş Tarihi: 21.01.2017, 11:41 Güncelleme Tarihi: 21.01.2017, 11:57
Etiketler:
huawei Huawei P10 render basın görseli sızıntı mobil
Kavisli ekranlı Huawei P10'un basın görselleri sızdı!

'nin yeni amiral gemisi 'un bugün basın görselleri sızdı.

Emre Çetinkaya

Son yıllardaki çıkışını bu yılki üst seviye akıllı telefon modelleriyle de sürdürmek isteyen Huawei, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde çıkış tarihi ortaya çıkan Huawei P10'un bugün ise basın görselleri sızdı.

Çinli sosyal ağ Weibo'da paylaşılan basın görsellerinde Huawei P10 tüm detaylarıyla görülebiliyor.

Son dönemde sızan bu yıl piyasaya çıkacak olan amiral gemisi modellerden farklı olarak (Galaxy S8 ve LG G6 gibi) P10'da fiziksel "Home" butonunun olduğu görülüyor. Bunun yanı sıra parmak izi sensörü ise cihazın ön tarafında bulunuyor.

'un en dikkat çeken özelliklerinden birisi yine kamerası olacak. Leica sensörlü çift arka kameraya sahip olan cihazın kamerasında, çift-LED flaş ve lazer otofokus da olacak. Huawei P10'da ayrıca, 5.5-inç çift taraflı kavisli, Quad HD (2560 x 1440 piksel) çözünürlüklü ekranın bulunması bekleniyor.

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