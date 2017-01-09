Huawei P10 ve P10 Plus'ın çıkış tarihi belli oldu

Hasan Uğur Nayır

Huawei Tüketici Bölümü Başkanı ve CEO'su olan Yu Chengdong, P10 ve P10 Plus'ın Mart veya Nisan aylarında piyasaya çıkacağını açıkladı.

Yayınlanan mesaja göre P10'da düz ekran yer alırken, P10 Plus ise kavisli ekrana sahip olacak. Geçtiğimiz ay yayınlanan bir raporda da P10 Plus'ın kavisli ekranla geleceği ileri sürülmüştü. Böylece iddia da doğrulanmış oluyor.

Söylentilere bakacak olursak, P10'da HiSilicon Kirin 960 sistemçipi, 5.5 inç'lik QHD ekran, 6 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı var.