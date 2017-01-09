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ve 'ın çıkış tarihi belli oldu

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Giriş Tarihi: 09.01.2017, 14:23 Güncelleme Tarihi: 09.01.2017, 14:30
Etiketler:
huawei Huawei P10 Huawei P10 Plus P10 P10 Plus Yu Chengdong
Huawei P10 ve P10 Plus'ın çıkış tarihi belli oldu

Yeni yıldız gemileri işte bu tarihte uçuşa geçecek!

Hasan Uğur Nayır

Tüketici Bölümü Başkanı ve CEO'su olan , ve 'ın Mart veya Nisan aylarında piyasaya çıkacağını açıkladı.

Yayınlanan mesaja göre P10'da düz ekran yer alırken, P10 Plus ise kavisli ekrana sahip olacak. Geçtiğimiz ay yayınlanan bir raporda da P10 Plus'ın kavisli ekranla geleceği ileri sürülmüştü. Böylece iddia da doğrulanmış oluyor.

Söylentilere bakacak olursak, P10'da HiSilicon Kirin 960 sistemçipi, 5.5 inç'lik QHD ekran, 6 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı var.
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