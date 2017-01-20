Samsung Galaxy J7 (2017) sertifikasını aldı

Samsung akıllı telefon ailelerini 2017 yılı için yenilemeye başladı. Bu anlamda kısa bir süre önce Galaxy A serisinin yeni, 2017 versiyonlarını duyuran Samsung, şimdi de aynı yenilik harekatını Galaxy J ailesi için yapacak.

Son olarak Galaxy J ailesinin son üyesi Galaxy J7 (2017) modelinin sızan final tasarımını sizlere aktarmıştık. Şimdi ise gelen bilgilere göre Galaxy J7 (2017) modeli, ABD kaynaklı resmi sertifika yetkilisi FCC'den geçti.

Bu sertifikayla birlikte cihazın çok yakında tanıtılacağını söyleyebiliriz. SM-J727 kod adına sahip olan cihazda Samsung'un Exynos yonga seti, 5.5 inç Full HD ekran, 3GB RAM ve 3,000 mAh pil gibi özelliklere sahip olması bekleniyor.