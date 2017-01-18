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(2017) final ı göründü!

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Giriş Tarihi: 18.01.2017, 17:09 Güncelleme Tarihi: 18.01.2017, 17:19
Etiketler:
samsung Galaxy J7 Galaxy J7 2017 render görsel tasarım özellikler
Galaxy J7 (2017) final tasarımı göründü!

'un yeni akıllı telefonlarından (2017) modelinin final ı kılıf üreticisi tarafından paylaşıldı. İşte karşınızda Galaxy J7 (2017).

Emre Çetinkaya

akıllı telefon ailelerini 2017 yılı için yenilemeye başladı. Bu anlamda kısa bir süre önce Galaxy A serisinin yeni, 2017 versiyonlarını duyuran Samsung, şimdi de aynı yenilik harekatını Galaxy J ailesi için yapacak.

Bu kapsamda yakın zamanda duyurulmasını beklediğimiz Galaxy J7 (2017) modeli bugün tam anlamıyla karşımıza çıktı. Kılıf üreticileri bugün cihazın final ını paylaştı. İşte (2017) modelinin net leri;

İlgili: Samsung Galaxy J7 (2017) modeli detaylandı

Galaxy J7 (2017) özellikleri

Galaxy J7'nin halefi olan J7 (2017), halefine oranla donanımsal anlamda birçok geliştirme ile geliyor. Geekbench'te test edilen cihazın gücünü sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 yonga setinden aldığı görülebiliyor. Kutudan Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çıkan cihaz, 2GB RAM'e sahip.

Diğer taraftan cihazda, 13-megapiksel arka kamera, 5-megapiksel ön kamera, 16GB dahili hafıza, 5.5-inç full HD (1080p) ekran gibi bulunuyor.
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