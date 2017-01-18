Galaxy J7 (2017) final tasarımı göründü!

Samsung akıllı telefon ailelerini 2017 yılı için yenilemeye başladı. Bu anlamda kısa bir süre önce Galaxy A serisinin yeni, 2017 versiyonlarını duyuran Samsung, şimdi de aynı yenilik harekatını Galaxy J ailesi için yapacak.

Bu kapsamda yakın zamanda duyurulmasını beklediğimiz Galaxy J7 (2017) modeli bugün tam anlamıyla karşımıza çıktı. Kılıf üreticileri bugün cihazın final tasarımını paylaştı. İşte Galaxy J7 (2017) modelinin net görselleri;

Galaxy J7 (2017) özellikleri

Galaxy J7'nin halefi olan J7 (2017), halefine oranla donanımsal anlamda birçok geliştirme ile geliyor. Geekbench'te test edilen cihazın gücünü sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 yonga setinden aldığı görülebiliyor. Kutudan Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çıkan cihaz, 2GB RAM'e sahip.

Diğer taraftan cihazda, 13-megapiksel arka kamera, 5-megapiksel ön kamera, 16GB dahili hafıza, 5.5-inç full HD (1080p) ekran gibi özellikler bulunuyor.