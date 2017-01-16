Samsung Galaxy J7 (2017) modeli detaylandı

Galaxy S8 modeli Samsung'un yakın zamanda duyurmayı planladığı tek akıllı telefon değil. Firma bunun yanı sıra Galaxy J7 (2017) modelini de tüketicilerin beğenisine sunacak.

Galaxy J7'nin halefi olan J7 (2017), halefine oranla donanımsal anlamda birçok geliştirme ile geliyor. Geekbench'te test edilen cihazın gücünü sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 yonga setinden aldığı görülebiliyor. Kutudan Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çıkan cihaz, 2GB RAM'e sahip.

Diğer taraftan cihazda, 13-megapiksel arka kamera, 5-megapiksel ön kamera, 16GB dahili hafıza, 5.5-inç full HD (1080p) ekran gibi özellikler bulunuyor.

Galaxy J7 (2017) modelinin yakın zamanda duyurulmasını bekliyoruz.