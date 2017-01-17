Vine'larınızı indirmek için son şansınız!

Twitter'ın popüler Vine uygulamasını kapatma kararından ve diğer detaylardan sizlere söz etmiştik. Bu karara göre Vine uygulaması 17 Ocak yani bugün itibarıyla tamamen değişecek ve bir sosyal ağ olmaktan çıkıp, Vine Camera adlı bir video uygulamasına dönüşecek.

Bu yüzden Vine uygulamasındaki Vine'larınızı indirebilmeniz için bugün son şansınız.

Diğer taraftan Vine'larınızı kaydedebilmeniz için 3 farklı yol bulunuyor. Uygulama aracılığıyla, masaüstü sitesi üzerinden ve e-posta üzerinden. İlk iki yolla kliplerinizi tek tek seçebiliyorsunuz. Ancak bu yolla, aldığınız yorumları, beğenileri ve aldığınız paylaşımlardan hiçbirini kaydedemeyeceksiniz. E-posta yoluyla ise hepsini kaydedebilirsiniz.

Uygulama üzerinden videolarınızı, Profilinize giderek ve "Videoları Kaydet"e basarak indirebilirsiniz. Masaüstü sitesi üzerinden de ana sayfa üzerinde yer alan büyük mavi "Vine'larınızı indirin" butonuna basarak indirebilirsiniz.

Öte yandan 17 Ocak'tan sonra Vine uygulaması Vine Camera olacak. Vine Camera'da kullanıcılar 6.5 saniyelik özel videolarını oluşturabilecekler ve bu videoları Twitter ve diğer sosyal ağlarda paylaşabilecekler.