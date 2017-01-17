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'larınızı indirmek için son şansınız!

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Giriş Tarihi: 17.01.2017, 12:48 Güncelleme Tarihi: 17.01.2017, 13:03
Etiketler:
vine mobil uygulama Vine Camera twitter video indir
Vine'larınızı indirmek için son şansınız!

Bugün 17 Ocak. Yani sının 'ya geçmeden önceki son günü. Eğer hala Vine'larınızı indirmediyseniz bugün son şansınız.

Emre Çetinkaya

Twitter'ın popüler Vine sını kapatma kararından ve diğer detaylardan sizlere söz etmiştik. Bu karara göre uygulaması 17 Ocak yani bugün itibarıyla tamamen değişecek ve bir sosyal ağ olmaktan çıkıp, Vine Camera adlı bir video uygulamasına dönüşecek.

Bu yüzden Vine uygulamasındaki Vine'larınızı indirebilmeniz için bugün son şansınız.

Diğer taraftan Vine'larınızı kaydedebilmeniz için 3 farklı yol bulunuyor. Uygulama aracılığıyla, masaüstü sitesi üzerinden ve e-posta üzerinden. İlk iki yolla kliplerinizi tek tek seçebiliyorsunuz. Ancak bu yolla, aldığınız yorumları, beğenileri ve aldığınız paylaşımlardan hiçbirini kaydedemeyeceksiniz. E-posta yoluyla ise hepsini kaydedebilirsiniz.

Uygulama üzerinden videolarınızı, Profilinize giderek ve "Videoları Kaydet"e basarak indirebilirsiniz. Masaüstü sitesi üzerinden de ana sayfa üzerinde yer alan büyük mavi "Vine'larınızı indirin" butonuna basarak indirebilirsiniz.

Öte yandan 17 Ocak'tan sonra Vine uygulaması Vine Camera olacak. 'da kullanıcılar 6.5 saniyelik özel videolarını oluşturabilecekler ve bu videoları ve diğer sosyal ağlarda paylaşabilecekler.
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