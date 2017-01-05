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sı kapatılıyor, 17 Ocak son gün!

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Giriş Tarihi: 05.01.2017, 18:44 Güncelleme Tarihi: 05.01.2017, 19:05
Etiketler:
vine uygulama mobil Vine Camera kapanıyor
Vine uygulaması kapatılıyor, 17 Ocak son gün!

Popüler video platformu sı, 17 Ocak'ta kepenkleri indiriyor. Vine, sosyal ağ olmaktan çıkıp isimli bir kamera uygulaması olarak yoluna devam edecek.

Emre Çetinkaya

İlk yayınlandığı andan itibaren başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada büyük ses getiren sosyal ağ Vine'ın kapanacağını geçtiğimiz haftalarda öğrenmiştik. Sonrasında ise 'ın sosyal ağ sı olmaktan çıkıp Vine Camera isimli bir kamera uygulaması olarak yoluna devam edeceği ortaya çıkmıştı. Bugün Vine uygulamasıyla ilgili yeni haberler geldi.

Bugün Vine uygulamasının 17 Ocak itibarıyla kapanacağı bilgisi verildi. Vine kullanıcılarına ise Vine'ın kapanacağı ve platformdaki takipçilerini Twitter'dan takip etmek isteyip istemediklerinin sorulduğu bir bildirim gönderildi.

17 Ocak'tan sonra Vine uygulaması Vine Camera olacak. 'da kullanıcılar yine 6 saniyelik özel videolarını oluşturabilecekler ve bu videoları Twitter ve diğer sosyal ağlarda paylaşabilecekler.

Vine'ın kullanıcıların tüm sorularını cevapladığı içeriğe buradan ulaşabilirsiniz.
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