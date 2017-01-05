Vine uygulaması kapatılıyor, 17 Ocak son gün!

İlk yayınlandığı andan itibaren başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada büyük ses getiren sosyal ağ Vine'ın kapanacağını geçtiğimiz haftalarda öğrenmiştik. Sonrasında ise Vine'ın sosyal ağ uygulaması olmaktan çıkıp Vine Camera isimli bir kamera uygulaması olarak yoluna devam edeceği ortaya çıkmıştı. Bugün Vine uygulamasıyla ilgili yeni haberler geldi.

Bugün Vine uygulamasının 17 Ocak itibarıyla kapanacağı bilgisi verildi. Vine kullanıcılarına ise Vine'ın kapanacağı ve platformdaki takipçilerini Twitter'dan takip etmek isteyip istemediklerinin sorulduğu bir bildirim gönderildi.

17 Ocak'tan sonra Vine uygulaması Vine Camera olacak. Vine Camera'da kullanıcılar yine 6 saniyelik özel videolarını oluşturabilecekler ve bu videoları Twitter ve diğer sosyal ağlarda paylaşabilecekler.

Vine'ın kullanıcıların tüm sorularını cevapladığı içeriğe buradan ulaşabilirsiniz.