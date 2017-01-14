Yeni Samsung Display videosundaki telefon Galaxy S8 mi?

Samsung Display geçtiğimiz gün yeni videolar paylaştı. Tanıtım videosu tadındaki videolarda AMOLED ekranlardan bahsediliyor. Buraya kadar her şey normal ancak iddialara göre Samsung Display'in bu yeni videolarında kullandığı cihaz yakın zamanda tanıtılmasını beklediğimiz Galaxy S8 modeli ya da bir Galaxy S8 prototipi.

Sızıntılarla örtüşüyor!

Diğer taraftan önceki sızıntılarda Galaxy S8'in ince bir çerçeveye sahip olacağı ve fiziksel "Home" butonunun olmayacağı belirtiliyordu. Videodaki model de tıpkı bu tanıma uyuyor ve kullanılan cihazın Galaxy S8 olması ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Öte yandan Galaxy S8 modelinin 26 Şubat'ta Barselona'da başlayacak olan MWC 2017 etkinliğinde duyurulması bekleniyor. İşte Samsung Display tarafından paylaşılan o videolar;

Video 1;

Video 2;