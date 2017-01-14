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Yeni Display sundaki telefon mi?

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Giriş Tarihi: 14.01.2017, 10:55 Güncelleme Tarihi: 14.01.2017, 11:06
Etiketler:
samsung Galaxy S8 prototip Galaxy S8 prototip Samsung Display sızıntı video
Yeni Samsung Display videosundaki telefon Galaxy S8 mi?

Display'in geçtiğimiz gün yayınladığı yeni larda görünen cihazın olduğu iddia ediliyor. Fiziksel 'Home' butonunun olmaması bu iddiaları kuvvetlendiriyor.

Emre Çetinkaya

Samsung Display geçtiğimiz gün yeni lar paylaştı. Tanıtım videosu tadındaki videolarda AMOLED ekranlardan bahsediliyor. Buraya kadar her şey normal ancak iddialara göre Samsung Display'in bu yeni videolarında kullandığı cihaz yakın zamanda tanıtılmasını beklediğimiz Galaxy S8 modeli ya da bir i.

İlgili: Samsung Galaxy S8'in ilk canlı görüntüsü sızdı!

Sızıntılarla örtüşüyor!

Diğer taraftan önceki larda Galaxy S8'in ince bir çerçeveye sahip olacağı ve fiziksel "Home" butonunun olmayacağı belirtiliyordu. Videodaki model de tıpkı bu tanıma uyuyor ve kullanılan cihazın Galaxy S8 olması ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Öte yandan Galaxy S8 modelinin 26 Şubat'ta Barselona'da başlayacak olan MWC 2017 etkinliğinde duyurulması bekleniyor. İşte Display tarafından paylaşılan o videolar;

Video 1;

Video 2;
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canon canon

şık bir tasarım olmuş note 8 gelecekse beklemekten yanayım

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evet0
hayır0
cevapla 14.01.2017 14:34
Kirizalid Kirizalid

Buysa gerçekten güzel olmuş.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.01.2017 13:06
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