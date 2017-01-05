| Üye ol | 06 Ocak 2017,Cuma
  • kategori seçin
  • ara

'in ilk sü sızdı!

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 05.01.2017, 18:04 Güncelleme Tarihi: 05.01.2017, 18:17
Etiketler:
samsung Galaxy S8 sızıntı canlı görüntü görsel mobil Galaxy S8 edge
Samsung Galaxy S8'in ilk canlı görüntüsü sızdı!

'un merakla beklenen modeli sonunda gün yüzüne çıktı. İşte karşınızda Galaxy S8.

Emre Çetinkaya

Bir taraftan şu sıralar CES 2017 fuarından yeni telefon haberleri gelirken, diğer taraftan da daha sonra tanıtılacak olan telefonlarla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce resmi çıkış tarihini öğrendiğimiz Galaxy S8 modelinin şimdi ise sü gün yüzüne çıktı.

Çinli sosyal ağ Weibo'da sızdırılan görüntüye baktığımızda modelinin önceki Galaxy S7'den tasarım konusunda direkt olarak ayrılan taraflarının olduğunu söyleyebiliriz.

Home butonu yok!

Mesela bu anlamda ilk gözümüze çarpan cihazda telefonlarda alıştığımız "Home" butonunun olmaması. Bunun yanı sıra çerçevenin de çok çok az olduğunu söyleyelim. Kavisli yapıda olan cihazın, olarak adlandırma durumu da var. Ancak bu konu net bilginin olmadığını da belirtelim.

İşte cihazın bugün gün yüzüne çıkan o i;

Samsung Galaxy S8'in tasarımını nasıl buldunuz?
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(13 yorum)
Ktyky Ktyky

Arkadaşlar bu yeni bi görüntü değil fake bu görüntü.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.01.2017 11:41
Misafir Misafir

Sony xz kullanıcısı olarak tasarımını gercekten begendm ince çıtalı tasarım, home tuşunun olmaması ,zaten sony de kullanmıyor home tuşu o yuzden ben garipsemedim sadece müşteriyi korkutan telefonun düşme durumunda ince çıtalardan dolayı çok zarar görüp görmemesi olucaktır die düşünüyorum ?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.01.2017 11:34
bırak allah aşkına ya bırak allah aşkına ya

ya arkadaş yazmayayım diyorum da dayanamıyorum. öyle yorumlar yapılıyor ki . adam gelmiş bu cihaza çöp diyor. yavrum bak bu cihazın donanımı eğer denildiği gibi olursa harika. samsung yazılımdan kaybediyor. çöp olan android işletim sistemi. canavar gibi donanıma çamur atmayın. (yıllardır ıphone kullanıyorum bu arada dip not olarak belirteyim. şuan da iphone 7 kullanıyorum samsung fanı olarak düşünmeyin diye yazdım)

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır2
cevapla 06.01.2017 08:35
Cey cey Cey cey

Çöp diyen heralde Apple cı. Sen bekle hd ekran ve hızlı şarz gelir belki 8e

?? ??

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır2
cevapla 06.01.2017 04:57
Picasso16 Picasso16

Güzel olmuş

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 06.01.2017 04:07
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(13 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16274
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın