Samsung Galaxy S8'in ilk canlı görüntüsü sızdı!

Bir taraftan şu sıralar CES 2017 fuarından yeni telefon haberleri gelirken, diğer taraftan da daha sonra tanıtılacak olan telefonlarla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce resmi çıkış tarihini öğrendiğimiz Galaxy S8 modelinin şimdi ise canlı görüntüsü gün yüzüne çıktı.
Çinli sosyal ağ Weibo'da sızdırılan görüntüye baktığımızda Galaxy S8 modelinin önceki Galaxy S7'den tasarım konusunda direkt olarak ayrılan taraflarının olduğunu söyleyebiliriz.
Mesela bu anlamda ilk gözümüze çarpan cihazda Samsung telefonlarda alıştığımız "Home" butonunun olmaması. Bunun yanı sıra çerçevenin de çok çok az olduğunu söyleyelim. Kavisli yapıda olan cihazın, Galaxy S8 edge olarak adlandırma durumu da var. Ancak bu konu net bilginin olmadığını da belirtelim.
İşte cihazın bugün gün yüzüne çıkan o görseli;
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Arkadaşlar bu yeni bi görüntü değil fake bu görüntü.cevapla 06.01.2017 11:41
Sony xz kullanıcısı olarak tasarımını gercekten begendm ince çıtalı tasarım, home tuşunun olmaması ,zaten sony de kullanmıyor home tuşu o yuzden ben garipsemedim sadece müşteriyi korkutan telefonun düşme durumunda ince çıtalardan dolayı çok zarar görüp görmemesi olucaktır die düşünüyorum ?cevapla 06.01.2017 11:34
ya arkadaş yazmayayım diyorum da dayanamıyorum. öyle yorumlar yapılıyor ki . adam gelmiş bu cihaza çöp diyor. yavrum bak bu cihazın donanımı eğer denildiği gibi olursa harika. samsung yazılımdan kaybediyor. çöp olan android işletim sistemi. canavar gibi donanıma çamur atmayın. (yıllardır ıphone kullanıyorum bu arada dip not olarak belirteyim. şuan da iphone 7 kullanıyorum samsung fanı olarak düşünmeyin diye yazdım)cevapla 06.01.2017 08:35
Çöp diyen heralde Apple cı. Sen bekle hd ekran ve hızlı şarz gelir belki 8e
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