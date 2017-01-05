Samsung Galaxy S8'in ilk canlı görüntüsü sızdı!

Bir taraftan şu sıralar CES 2017 fuarından yeni telefon haberleri gelirken, diğer taraftan da daha sonra tanıtılacak olan telefonlarla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce resmi çıkış tarihini öğrendiğimiz Galaxy S8 modelinin şimdi ise canlı görüntüsü gün yüzüne çıktı.

Çinli sosyal ağ Weibo'da sızdırılan görüntüye baktığımızda Galaxy S8 modelinin önceki Galaxy S7'den tasarım konusunda direkt olarak ayrılan taraflarının olduğunu söyleyebiliriz.

Home butonu yok!

Mesela bu anlamda ilk gözümüze çarpan cihazda Samsung telefonlarda alıştığımız "Home" butonunun olmaması. Bunun yanı sıra çerçevenin de çok çok az olduğunu söyleyelim. Kavisli yapıda olan cihazın, Galaxy S8 edge olarak adlandırma durumu da var. Ancak bu konu net bilginin olmadığını da belirtelim.

İşte cihazın bugün gün yüzüne çıkan o görseli;

Samsung Galaxy S8'in tasarımını nasıl buldunuz?