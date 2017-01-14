Qualcomm'dan Nokia 8 açıklaması!

Geçtiğimiz gün CES 2017'de Qualcomm standından bir video çekilmişti. Videoda adı belirtilmeyen, Snapdragon logolu telefonda Snapdragon 835 yonga seti ve 6GB RAM gibi iddialı özellikler görünüyordu. İşte bu telefonun Nokia'nın üst seviye akıllı telefon modeli Nokia 8 olduğu iddia edilmişti.

Bugün bu konuyla ilgili Qualcomm tarafından açıklama geldi. Qualcomm sözcüzü Catherine Baker'ın yapmış olduğu açıklamaya göre, videoda görünen cihaz bir Nokia telefon değil.

Ancak Qualcomm'un asla referans telefonların detaylarını açıklamadığı da söylendi. Ayrıca videodaki cihazın Qualcomm'un yeni yonga setlerini sergilemek için her yıl kullandığı referans cihaz olduğu belirtildi.