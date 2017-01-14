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Giriş Tarihi: 14.01.2017, 13:28 Güncelleme Tarihi: 14.01.2017, 13:42
Etiketler:
qualcomm Nokia 8 mobil sızıntı video Catherine Baker
Qualcomm'dan Nokia 8 açıklaması!

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan sunda görünen cihazın olduğuna yönelik iddialara cevap geldi.

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz gün CES 2017'de Qualcomm standından bir çekilmişti. Videoda adı belirtilmeyen, Snapdragon logolu telefonda Snapdragon 835 yonga seti ve 6GB RAM gibi iddialı özellikler görünüyordu. İşte bu telefonun Nokia'nın üst seviye akıllı telefon modeli Nokia 8 olduğu iddia edilmişti.

Bugün bu konuyla ilgili tarafından açıklama geldi. Qualcomm sözcüzü Catherine Baker'ın yapmış olduğu açıklamaya göre, videoda görünen cihaz bir Nokia telefon değil.

Ancak Qualcomm'un asla referans telefonların detaylarını açıklamadığı da söylendi. Ayrıca videodaki cihazın Qualcomm'un yeni yonga setlerini sergilemek için her yıl kullandığı referans cihaz olduğu belirtildi.
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