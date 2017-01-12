Nokia'nın 2017'deki amiral gemisi Nokia 8 sızdı!

2017 yılının mobil dünyada en ses getiren firmalarından birisi görünüşe göre Nokia olacak. Kısa bir süre önce firma tanıttığı Nokia 6 modeliyle hemen yılın başlarında dikkatleri üzerine toplamıştı. Nokia 6, orta seviye teknik özelliklere sahipti. Tabii ki firmadan bu yıl üst seviye modeller de göreceğiz.

Görünüşe göre firmanın üst seviye cihazı Nokia 8 olacak. Barselona'daki MWC 2017 fuarında açıklanmasını beklediğimiz Nokia 8, kısa bir süre önce tamamlanan CES 2017 fuarında gün yüzüne çıktı.

Çok iddialı özellikler!

İddialara göre Qualcomm'un CES 2017 standında bulunan test cihazlarından birisi olan Nokia 8, firmanın en üst seviye yonga seti Snapdragon 835'den gücünü alıyor. Bunun yanında bu modelde 6GB RAM, 64GB/128GB dahili hafıza, 24 MP OIS + EIS, 12 MP ön kamera gibi özellikler var.

İşte o video;

Bütçe dostu modeli de var

Öte yandan bu modelin yanı sıra cihazın bir de bir tık daha düşük özelliklere sahip modelinin olduğu belirtiliyor. Bu modelde ise Snapdragon 821 yonga seti, 4GB RAM gibi özellikler bulunuyor.

Videodan da görüldüğü üzere cihazda fiziksel buton bulunmuyor. Ayrıca cihazın Nokia 6 gibi yekpare tasarıma sahip olduğunu da belirtelim.

Nokia 6 modelinni Çin'in dışında ülkelerde de satışa çıkacağını geçtiğimiz günlerde öğrenmiştik. Muhtemelen Nokia 8 de diğer ülkelerde de satışta olacak.

Peki siz Nokia 8, ülkemizde satışa çıkarsa satın alır mısınız?