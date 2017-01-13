Samsung Galaxy A7 (2017) ve Galaxy A5'in (2017) Türkiye fiyatları!

Hatırlanacağı üzere Samsung geçtiğimiz gün Galaxy A telefonlarının yeni versiyonlarını resmen açıklamıştı. Bu cihazların detaylarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Bu cihazların Türkiye fiyatları ise bugün itibarıyla belli oldu. Hepsiburada.com, Galaxy A7 (2017) ve Galaxy A5 (2017) modellerinin ön siparişlerini almaya başladı. Bununla birlikte cihazların Türkiye fiyatlarını öğrenmiş olduk.
Galaxy A5 (2017); 1.999 TL
Galaxy A7 (2017); 2,299 TL
Cihazların fiyatlarını nasıl buldunuz? Galaxy A7 (2017) veya Galaxy A5 (2017) satın almayı düşünüyor musunuz?
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a3 de 1600 lira bunlara bu parayı vermek yerine üst seviye yada daha ucuza premium cihazlar alınır cok pahalı herzamanki gibi ise yaramazcevapla 13.01.2017 20:14
4bin deyin az 2 bin ucuz etin suyu yavan olur ;))cevapla 13.01.2017 18:49
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