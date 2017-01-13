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7 (2017) ve Galaxy A5'in (2017) Türkiye fiyatları!

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Giriş Tarihi: 13.01.2017, 17:59 Güncelleme Tarihi: 13.01.2017, 18:12
Etiketler:
samsung mobil Galaxy A Galaxy A7 2017 Galaxy A5 (2017)
Samsung Galaxy A7 (2017) ve Galaxy A5'in (2017) Türkiye fiyatları!

'un kısa bir süre önce tanıttığı yeni akıllı telefon modellerinden 7 (2017) ve Galaxy A5 (2017) modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu.

Emre Çetinkaya

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz gün Galaxy A telefonlarının yeni versiyonlarını resmen açıklamıştı. Bu cihazların detaylarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bu cihazların Türkiye fiyatları ise bugün itibarıyla belli oldu. Hepsiburada.com, Galaxy A7 (2017) ve Galaxy A5 (2017) modellerinin ön siparişlerini almaya başladı. Bununla birlikte cihazların Türkiye fiyatlarını öğrenmiş olduk.

Cihazların Türkiye fiyatları

Galaxy A5 (2017); 1.999 TL
Galaxy A7 (2017); 2,299 TL

Cihazların fiyatlarını nasıl buldunuz? Galaxy A7 (2017) veya Galaxy A5 (2017) satın almayı düşünüyor musunuz?
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sd sd

a3 de 1600 lira bunlara bu parayı vermek yerine üst seviye yada daha ucuza premium cihazlar alınır cok pahalı herzamanki gibi ise yaramaz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.01.2017 20:14
Misafir Misafir

Yuh çok fazla A5 in fiyatı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.01.2017 19:58
erol erol

4bin deyin az 2 bin ucuz etin suyu yavan olur ;))

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 13.01.2017 18:49
Fevzi Fevzi

Ohaaaa diyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 13.01.2017 18:48
Cengiz Cengiz

Yazık samsung ayıp ettin

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 13.01.2017 18:40
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