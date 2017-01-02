Samsung, yeni Galaxy A telefonlarını tanıttı

Samsung Electronics, etkileyici tasarım, güçlü performans ve üst düzey kolaylık sunan 5.7 inç A7, 5.2 inç A5, 4.7 inç A3 akıllı telefonlarının yer aldığı yeni Galaxy A Serisini tanıttı.
Samsung Galaxy A7 Ürün Özellikleri:
Ağ LTE Cat.6 (Pazarlar ve mobil operatörlere göre değişiklik gösterebilir)
Ekran 5.7" FHD Super AMOLED
İşlemci 1.9GHz Sekiz Çekirdek
İşletim sistemi Android 6.0 (Marshmallow)
Arka kamera 16MP (F1.9), Ön 16MP (F1.9)
Bağlanabilirlik Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v 4.2, ANT+, USB Type-C,NFC (UICC, eSE)
IP Kodu IP68
Hafıza 3GB RAM + 32GB hafıza
Mikro SD desteği (256GB'ye kadar)
Boyut 156.8 x 77.6 x 7.9mm
Pil 3,600mAh, hızlı Şarj
Samsung Galaxy A5 Ürün Özellikleri:
Ağ LTE Cat.6 (Pazarlar ve mobil operatörlere göre değişiklik gösterebilir)
Ekran 5.2" FHD Super AMOLED
İşlemci 1.9GHz Sekiz Çekirdek
İşletim Sistemi Android 6.0 (Marshmallow)
Arka kamera 16MP (F1.9), Ön 16MP (F1.9)
Bağlanabilirlik Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v 4.2, ANT+, USB Type C, NFC (UICC, eSE)
IP Kodu IP68
Hafıza 3GB RAM + 32GB Hafıza
Mikro SD desteği (256GB'a kadar)
Boyut 146.1 x 71.4 x 7.9mm
Pil 3,000mAh, Hızlı Şarj
Samsung Galaxy A3 Ürün Özellikleri:
Ağ LTE Cat.6 * Pazarlar ve mobil operatörler arasında değişiklik gösterebilir
Ekran 4.7" HD Super AMOLED
İşlemci 1.6GHz Sekiz Çekirdek
İşletim sistemi Android 6.0 (Marshmallow)
Arka kamera 13MP (F1.9), Ön 8MP (F1.9)
Bağlanabilirlik Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT+, USB Type C, NFC (UICC)
IP kodu IP8
Hafıza 2GB RAM + 16GB Hafıza
Boyut 135.4 x 66.2 x 7.9mm
Pil 2,350mAh
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Bu yeni A5 ve A3 un fiyatı ülkemizde ne kadar olur ki?cevapla 02.01.2017 20:50
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