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, yeni Galaxy A telefonlarını tanıttı

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Giriş Tarihi: 02.01.2017, 17:45 Güncelleme Tarihi: 02.01.2017, 18:16
Etiketler:
samsung galaxy a3 Galaxy A5 galaxy a7 2017 yılı özellikler teknik özellikler android
Samsung, yeni Galaxy A telefonlarını tanıttı

, geliştirilmiş kamera ine sahip yeni Galaxy A Serisi telefonlarını tanıttı.

Samsung Electronics, etkileyici tasarım, güçlü performans ve üst düzey kolaylık sunan 5.7 inç A7, 5.2 inç A5, 4.7 inç A3 akıllı telefonlarının yer aldığı yeni Galaxy A Serisini tanıttı.

Samsung Galaxy A7 Ürün Özellikleri:

LTE Cat.6 (Pazarlar ve mobil operatörlere göre değişiklik gösterebilir)

Ekran 5.7" FHD Super AMOLED

İşlemci 1.9GHz Sekiz Çekirdek

İşletim sistemi 6.0 (Marshmallow)

Arka kamera 16MP (F1.9), Ön 16MP (F1.9)

Bağlanabilirlik Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v 4.2, ANT+, USB Type-C,NFC (UICC, eSE)

IP Kodu IP68

Hafıza 3GB RAM + 32GB hafıza

Mikro SD desteği (256GB'ye kadar)

Boyut 156.8 x 77.6 x 7.9mm

Pil 3,600mAh, hızlı Şarj

Samsung Galaxy A5 Ürün Özellikleri:

LTE Cat.6 (Pazarlar ve mobil operatörlere göre değişiklik gösterebilir)

Ekran 5.2" FHD Super AMOLED

İşlemci 1.9GHz Sekiz Çekirdek

İşletim Sistemi Android 6.0 (Marshmallow)

Arka kamera 16MP (F1.9), Ön 16MP (F1.9)

Bağlanabilirlik Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v 4.2, ANT+, USB Type C, NFC (UICC, eSE)

IP Kodu IP68

Hafıza 3GB RAM + 32GB Hafıza

Mikro SD desteği (256GB'a kadar)

Boyut 146.1 x 71.4 x 7.9mm

Pil 3,000mAh, Hızlı Şarj

Samsung Galaxy A3 Ürün Özellikleri:

LTE Cat.6 * Pazarlar ve mobil operatörler arasında değişiklik gösterebilir

Ekran 4.7" HD Super AMOLED

İşlemci 1.6GHz Sekiz Çekirdek

İşletim sistemi Android 6.0 (Marshmallow)

Arka kamera 13MP (F1.9), Ön 8MP (F1.9)

Bağlanabilirlik Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT+, USB Type C, NFC (UICC)

IP kodu IP8

Hafıza 2GB RAM + 16GB Hafıza

Boyut 135.4 x 66.2 x 7.9mm

Pil 2,350mAh
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Kalınlaşmış

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 02.01.2017 22:13
Misafir Misafir

Bu yeni A5 ve A3 un fiyatı ülkemizde ne kadar olur ki?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.01.2017 20:50
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