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6, 'de satışa sunulacak mı?

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Giriş Tarihi: 11.01.2017, 13:28 Güncelleme Tarihi: 11.01.2017, 13:55
Etiketler:
nokia Nokia 6 HMD Global akıllı telefon türkiye mobil
Nokia 6, Türkiye'de satışa sunulacak mı?

İlk olarak sadece Çin'e özel olarak çıkarılan 6 modelinin diğer ülkelerde de satışa çıkabilir. İşte yeni detaylar.

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Nokia 6 modeli büyük ses getirmeyi başarmıştı. Çok uzun bir zamanın ardından duyurulan ilk markalı telefon olması ve Android işletim sistemini çalıştırmasından dolayı, Nokia 6 modeli bir hayli ilgi görmüştü.

Ancak bu cihazın sadece Çin'e özel olarak üretildiğinin belirtilmesi diğer bölgelerde bu cihazı satın almayı isteyen tüketicileri üzmüştü. Ancak size iyi bir haberimiz var. Görünüşe göre 'nın yeni versiyonu Bluetooth sertifikasını almış. TA-1003 model numarasını taşıyan cihaz, TA-1000 model numaralı orijinal modelin yanındaki yerini almış.

Türkiye'ye gelebilir

Görünüşe göre bu model, Nokia 6'nın "küresel" versiyonu. HMD Global'in Barselona'daki MWC fuarında açıklamasını beklediğimiz bu küresel versiyon, muhtemelen pazarında da satışa çıkacak.

Nokia 6'nın Çin'de 250 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu hatırlatalım. Peki siz Nokia 6'yı ülkemizde satışa çıkarsa satın alır mısınız?
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