CyanogenMod yeni isminin yanında yeni logosuna kavuştu

Android işletim sistemleri üzerine geliştirdiği kişiselleştirilmiş ROM'larla adından söz ettiren Cyanogen şirketi, geçtiğimiz gün yaptığı duyuru ile herkesi şaşırmıştı. Şirket 31 Aralık 2016 itibarıyla, tüm operasyonlarının kapatılacağını duyurmuştu.

Ancak Cyanogen'in popüler ROM'u CyanogenMod'un ise yoluna LineageOS adıyla devam edeceğini öğrenmiştik. 2017 itibarıyla LineageOS ismini daha çok duyacağız gibi görünüyor.

İşte LineageOS bugün yeni logosunu duyurdu. Diğer taraftan şimdi bu projeyi yürüten ekip finans konusunda da çeşitli fikirler yürütüyor. Ayrıca ekip projeyi finanse etmek konusunda izlenecek yol konusunda karar verilene kadar herhangi bir mali bağış kabul etmeyeceklerini de açıkladı.