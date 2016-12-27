CyanogenMod artık LineageOS olarak devam edecek!

Android işletim sistemleri üzerine geliştirdiği kişiselleştirilmiş ROM'larla adından söz ettiren Cyanogen şirketi, geçtiğimiz gün yaptığı duyuru ile herkesi şaşırmıştı. Şirket 31 Aralık 2016 itibarıyla, tüm operasyonlarının kapatılacağını duyurmuştu.

Bugün ise Cyanogen'in en çok bilinen hizmeti CyanogenMod'un yeni kaderi çizildi. Gelen haberlere göre CyanogenMod artık yoluna LineageOS olarak devam edecek. Açık kaynak kodlu olmaya devam edecek olan bu ROM'a isteyen geliştirici hizmet verebilecek.

CyanogenMod bu şekilde Android işletim sisteminde var olmaya devam edecek. CyanogenMod'un yeni isimli sitesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.