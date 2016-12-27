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Mod artık olarak devam edecek!

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Giriş Tarihi: 27.12.2016, 11:59 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016, 12:06
Etiketler:
cyanogen cyanogenmod rom LineageOS android mobil
CyanogenMod artık LineageOS olarak devam edecek!

Geçtiğimiz gün OS'un arkasındaki şirket Cyanogen'in tüm servislerini kapatma kararından söz etmiştik. Ancak görünüşe göre başka bir isimle yaşamaya devam edecek.

Emre Çetinkaya

işletim sistemleri üzerine geliştirdiği kişiselleştirilmiş ROM'larla adından söz ettiren Cyanogen şirketi, geçtiğimiz gün yaptığı duyuru ile herkesi şaşırmıştı. Şirket 31 Aralık 2016 itibarıyla, tüm operasyonlarının kapatılacağını duyurmuştu.

Bugün ise 'in en çok bilinen hizmeti CyanogenMod'un yeni kaderi çizildi. Gelen haberlere göre artık yoluna LineageOS olarak devam edecek. Açık kaynak kodlu olmaya devam edecek olan bu 'a isteyen geliştirici hizmet verebilecek.

CyanogenMod bu şekilde Android işletim sisteminde var olmaya devam edecek. CyanogenMod'un yeni isimli sitesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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