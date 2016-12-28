Apple AirPods'un pil ömrü nasıl?

Apple yeni kablosuz kulaklığı AirPods'u geçtiğimiz hafta resmen satışa çıkarmıştı. Apple'ın yeni ve özel W1 isimli ses çipini kullanan AirPods kulaklıkların en konuşulan tarafı ise fiyatlarıydı. Zira bu kablosuz kulaklığın Türkiye fiyatı 779 TL.

Peki Apple'ın yeni kulaklığının pil ömrü nasıl? Bu konuyla ilgili Phonearena sitesi, test sonuçlarını paylaştı. Apple, AirPods kulaklıklarının her birinin 5 saat pil ömrüne sahip olduğunu açıklamıştı. Ancak sonuçlar Apple'ın dediğinden biraz farklı.

Belirtilene göre kulaklıklarla iHeartRadio'dan şarjı tamamen bitene kadar müzik dinlenmiş ve bu tam 6 saat 2 dakika sürmüş. Bunun yanı sıra kulaklığın %100 şarj olma süresi ise 20 dakika sürüyor.