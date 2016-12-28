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'un nasıl?

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Giriş Tarihi: 28.12.2016, 16:44 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016, 16:56
Etiketler:
apple AirPods kulaklık pil ömrü ilginç
Apple AirPods'un pil ömrü nasıl?

'ın kablosu kulaklığı pil testinde. Bakalım Apple AirPods'un pili ne kadar gidiyor?

Emre Çetinkaya

yeni kablosuz kulaklığı AirPods'u geçtiğimiz hafta resmen satışa çıkarmıştı. Apple'ın yeni ve özel W1 isimli ses çipini kullanan ların en konuşulan tarafı ise fiyatlarıydı. Zira bu kablosuz kulaklığın Türkiye fiyatı 779 TL.

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Peki Apple'ın yeni kulaklığının nasıl? Bu konuyla ilgili Phonearena sitesi, test sonuçlarını paylaştı. Apple, AirPods kulaklıklarının her birinin 5 saat pil ömrüne sahip olduğunu açıklamıştı. Ancak sonuçlar Apple'ın dediğinden biraz farklı.

Belirtilene göre kulaklıklarla iHeartRadio'dan şarjı tamamen bitene kadar müzik dinlenmiş ve bu tam 6 saat 2 dakika sürmüş. Bunun yanı sıra kulaklığın %100 şarj olma süresi ise 20 dakika sürüyor.
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