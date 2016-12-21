İlginç çözüm: Apple AirPods'u kendisine küpe yaptı!

Apple yeni kablosuz kulaklığı AirPods'u geçtiğimiz gün resmen satışa çıkarmıştı. Apple'ın yeni ve özel W1 isimli ses çipini kullanan AirPods kulaklıkların en konuşulan tarafı ise fiyatlarıydı. Zira bu kablosuz kulaklığın Türkiye fiyatı 779 TL.
Bunun yanı sıra bu kulaklıkların tekini kaybetmek de kullanıcıların büyük korkusu. Çünkü kısa bir süre önce bu kulaklıkların tekini kaybederse yenisini temin etmek için 69 dolar ödemesi gerektiğini öğrenmiştik.
Hal böyle olunca AirPods'a yeni sahip olan kullanıcılar bu duruma ilginç çözümler üretmeye başladılar. Twitter kullanıcısı Andrew Cornett ise bu konuda en ilginç çözüme imza atan kişi.
Cornett, bu kulaklığını kaybetmemek için kendisine küpe yapmış. Ancak şu an bu çözümün diğer kullanıcılar tarafından benimsenip benimsenmeyeceğini bilemiyoruz.
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Sırf kulaklık kaybolmasın diye deldirmemi? adam kulağını. Bunu zaten delik olan kulağına gösteriş olsun diye takmış.cevapla 22.12.2016 11:05
Ya böyle iğrenç bir kulaklık olurmu bide 800 liracevapla 21.12.2016 20:09
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