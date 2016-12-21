Super Mario Run, App Store rekorunu kırdı! Nintendo'nun 4 günde kazandığı para dudak uçuklatıyor

İlk günden tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başaran Nintendo'nun yeni mobil oyunu Super Mario Run, sadece birkaç gün önce iOS platformu için yayınlanmıştı. Ancak bu kısa süre bile oyunun App Store'u alt üst etmesine yetti.

Yayınlandığı ilk gün 2.85 milyon indirmeye ulaştığı açıklanan oyunun bugün yeni indirme rakamları paylaşıldı. Nintendo tarafından açıklanan verilere göre, Super Mario Run dört gün sonunda toplam 40 milyon indirme rakamını aşmayı başardı.

Nintendo ne kadar kazandı?

Öte yandan bildiğiniz üzere oyuncular yalnızca oyunun ilk üç bölümünü ücretsiz oynayabiliyor ve sonrası için 27 lira gibi bir ücret talep ediliyor. Analiz firması Sensor Tower'ın verilerine göre oyunu indirenlerin yalnızca %8'lik dilimi oyunun ücretli kısmını satın almış. Buna rağmen Nintendo sadece dört gün içinde kasasına 21 milyon dolar koymayı başarmış.

Peki siz Super Mario Run oyununu nasıl buldunuz?