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, App Store rekorunu kırdı! 'nun 4 günde kazandığı para dudak uçuklatıyor

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Giriş Tarihi: 21.12.2016, 18:03 Güncelleme Tarihi: 21.12.2016, 18:16
Etiketler:
Super Mario Run oyun iOS nintendo rakamlar indirme
Super Mario Run, App Store rekorunu kırdı! Nintendo'nun 4 günde kazandığı para dudak uçuklatıyor

Akıllı telefonların yeni çılgınlığı olan , kısa bir süre önce platformu için yayınlanmıştı. Bugün ise un güncel ı paylaşıldı.

Emre Çetinkaya

İlk günden tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başaran 'nun yeni mobil u Super Mario Run, sadece birkaç gün önce platformu için yayınlanmıştı. Ancak bu kısa süre bile oyunun App Store'u alt üst etmesine yetti.

İlgili: Super Mario Run oyuncularına kötü haber

Yayınlandığı ilk gün 2.85 milyon indirmeye ulaştığı açıklanan oyunun bugün yeni ı paylaşıldı. Nintendo tarafından açıklanan verilere göre, dört gün sonunda toplam 40 milyon indirme rakamını aşmayı başardı.

Nintendo ne kadar kazandı?

Öte yandan bildiğiniz üzere oyuncular yalnızca oyunun ilk üç bölümünü ücretsiz oynayabiliyor ve sonrası için 27 lira gibi bir ücret talep ediliyor. Analiz firması Sensor Tower'ın verilerine göre oyunu indirenlerin yalnızca %8'lik dilimi oyunun ücretli kısmını satın almış. Buna rağmen Nintendo sadece dört gün içinde kasasına 21 milyon dolar koymayı başarmış.

Peki siz Super Mario Run oyununu nasıl buldunuz?
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