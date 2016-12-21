Super Mario Run oyuncularına kötü haber

Super Mario Run şimdiden bir fenomen haline geldi. Henüz çok yeni bir oyun olan Super Mario Run, birkaç gündür iOS kullanıcıları tarafından oynanıyor ve oyunla ilgili ilk izlenimlerin oldukça olumlu olduğunu söyleyebiliriz.

Diğer taraftan Super Mario Run oyunuyla ilgili detaylar da gelmeye devam ediyor. Son olarak The Wall Street Journal'e konuşan Nintendo sözcüsü, şirketlerinin Super Mario Run oyununa herhangi bir içerik ekleme gibi bir planının bulunmadığını belirtti.

Bu, şu anda oyunda bulunan seviyelere yenilerinin eklenmeyeceği anlamına geliyor. Aslında oyuncuların çoğu ücretsiz az sayıda bölüm bulunmasından şikayetçiydi.

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