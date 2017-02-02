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, karşısındaki 500 milyon $'lık yı kazandı!

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Giriş Tarihi: 02.02.2017, 12:50 Güncelleme Tarihi: 02.02.2017, 12:57
Etiketler:
facebook mahkeme dava kurumsal zenimax Oculus
ZeniMax, Facebook karşısındaki 500 milyon $'lık davayı kazandı!

'un sahibi olduğu ile Bethesda Softworks ve id Software'ın sahibi olduğu arasında süren sonuçlandı.

Emre Çetinkaya

Bugün 2016 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını paylaşan Facebook, gerek mali rakamları gerek kullanıcı rakamlarıyla kendisi adına sevindirici bir üç aylık periyotu geride bırakmış gibi görünüyordu. Ancak bu güzel rakamların ardından 'un pek de hoşuna gitmeyecek bir kararı açıklandı.

Ünlü oyun stüdyoları Bethesda Softworks ve id Software'ın sahibi olduğu ZeniMax'in Facebook'un sahibi olduğu 'a açtığı "sanal gerçeklik" sı sonuçlandı.

Davada ZeniMax, sanal gerçeklik buluşlarının Oculus tarafından yasadışı şekilde kopyalandığını iddia ediyordu. ABD'nin Dallas şehrinde gerçekleşen mahkeme, 'i haklı buldu ve telif hakları ihlali nedeniyle Facebook'un ZeniMax'e 500 milyon dolar ödemesine karar verildi.

Öte yandan Facebook'un bu kararı temyize taşıyacağı söyleniyor.

Facebook'un Oculus'u 2 sene önce 2 milyar dolar ödeyerek satın aldığını da hatırlatalım.
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