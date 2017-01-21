Vine videoları arşivde sonsuza kadar izlenebilecek!

Vine geçtiğimiz günlerde resmen bir sosyal ağ olmaktan çıkıp, Vine Camera adlı bir kamera uygulamasına dönüşmüştü. Bu uygulama ile birlikte kullanıcılar 6.5 saniyelik özel videolarını oluşturabiliyor ve bu videoları Twitter ve diğer sosyal ağlarda paylaşabiliyorlar.

Peki Vine platformu içerisinde 4 yılda üretilen binlerce Vine'a ne olacak? Vine, bugün Medium üzerinden bir duyuru yaptı ve bu videoları arşivlediği Vine.co adlı internet sitesini açıkladı.

Kullanıcılar artık bu internet sitesi üzerinden 2013 yılından 2016 yılına kadar tüm Vine'larını görebilecekler. Kullanıcıların tek yapması gereken, kullanıcı adı üzerinden arama yapmak ve vine'lara ulaşmak. Ayrıca yıl yıl gezip, yılın en çok izlenen vine'larına da bakılabilir.

Vine'ların arşivlendiği siteye buradan ulaşabilirsiniz.