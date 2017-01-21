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ları de sonsuza kadar izlenebilecek!

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Giriş Tarihi: 21.01.2017, 13:23 Güncelleme Tarihi: 21.01.2017, 13:38
Etiketler:
vine internet sosyal ağ video arşiv duyuru
Vine videoları arşivde sonsuza kadar izlenebilecek!

larının lendiği Vine Arşiv ldu. Eski Vine'lara bu site üzerinden erişebilirsiniz.

Emre Çetinkaya

Vine geçtiğimiz günlerde resmen bir olmaktan çıkıp, Vine Camera adlı bir kamera uygulamasına dönüşmüştü. Bu uygulama ile birlikte kullanıcılar 6.5 saniyelik özel larını oluşturabiliyor ve bu videoları Twitter ve diğer sosyal ağlarda paylaşabiliyorlar.

Peki platformu içerisinde 4 yılda üretilen binlerce Vine'a ne olacak? Vine, bugün Medium üzerinden bir yaptı ve bu videoları lediği Vine.co adlı sitesini açıkladı.

Kullanıcılar artık bu internet sitesi üzerinden 2013 yılından 2016 yılına kadar tüm Vine'larını görebilecekler. Kullanıcıların tek yapması gereken, kullanıcı adı üzerinden arama yapmak ve vine'lara ulaşmak. Ayrıca yıl yıl gezip, yılın en çok izlenen vine'larına da bakılabilir.

Vine'ların arşivlendiği siteye buradan ulaşabilirsiniz.
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