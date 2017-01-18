| Üye ol | 18 Ocak 2017,Çarş
  • kategori seçin
  • ara

sı resmen oldu!

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 18.01.2017, 10:56 Güncelleme Tarihi: 18.01.2017, 11:01
Etiketler:
vine mobil Vine Camera uygulama değişti
Vine uygulaması resmen Vine Camera oldu!

, bir sosyal ağ olarak son gününü geçirdi ve bugün resmen oldu!

Emre Çetinkaya

Vine'ın devri bir sosyal ağ olarak kapandı. Geçtiğimiz gün de sizlere belirttiğimiz gibi 17 Ocak tarihi 'ın bir sosyal ağ olarak geçirdiği son gündü. Bugün itibarıyla ve Vine Camera oldu.

adından da anlayabileceğiniz üzere bir sosyal ağdan çok bir fotoğraf, video uygulaması olarak hizmet verecek. Vine Camera'da kullanıcılar 6.5 saniyelik özel videolarını oluşturabilecekler ve bu videoları Twitter ve diğer sosyal ağlarda paylaşabilecekler.

Diğer taraftan Vine Camera'yı iOS için buradan, Android için buradan indirebilirsiniz.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16391
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın