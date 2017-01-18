Vine uygulaması resmen Vine Camera oldu!

Vine'ın devri bir sosyal ağ olarak kapandı. Geçtiğimiz gün de sizlere belirttiğimiz gibi 17 Ocak tarihi Vine'ın bir sosyal ağ olarak geçirdiği son gündü. Bugün itibarıyla uygulama değişti ve Vine Camera oldu.

Vine Camera adından da anlayabileceğiniz üzere bir sosyal ağdan çok bir fotoğraf, video uygulaması olarak hizmet verecek. Vine Camera'da kullanıcılar 6.5 saniyelik özel videolarını oluşturabilecekler ve bu videoları Twitter ve diğer sosyal ağlarda paylaşabilecekler.

Diğer taraftan Vine Camera'yı iOS için buradan, Android için buradan indirebilirsiniz.