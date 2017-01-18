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, en zenginleri listeledi. , 'ı geçti

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Giriş Tarihi: 18.01.2017, 17:27 Güncelleme Tarihi: 18.01.2017, 17:31
Etiketler:
forbes en zenginler listesi gabe newell bill gates microsoft valve software Donald Trump Amerika
Forbes, en zenginleri listeledi. Gabe Newell, Donald Trump'ı geçti

'nın yeni Başkanı bu işe ne diyecek bakalım...

Mahmut Saral

Valve Software'ın patronu Gabe Newell, özellikle Steam gelirleri sayesinde servetine servet katmaya devam ediyor. Öyle ki, emlak milyarderi ve Amerika'nın yeni Başkanı olan Donal Trump'ı dahi geride bırakmayı başardı.

Forbes'ın güncel milyarderler listesinde, 134. sırada 4.1 milyar dolarlık servetiyle yer alıyor. Donald Trump ve ünlü yönetmen Steven Spielberg ise, 156. sırayı paylaşıyorlar.

Görünüşe göre video oyun yapım ve yayıncılığı, film ve emlak sektöründen daha fazla kazandırıyor. Ya da Newell bir istisna...

Bu arada, listenin ilk sırasında, 81 milyar dolarlık servetiyle Microsoft'un patronu Bill Gates yer alıyor.

'ın ne göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ve Gabe Newell, yeni Half-Life, Portal ve dahası hakkında konuştu
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