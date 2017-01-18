Forbes, en zenginleri listeledi. Gabe Newell, Donald Trump'ı geçti

Valve Software'ın patronu Gabe Newell, özellikle Steam gelirleri sayesinde servetine servet katmaya devam ediyor. Öyle ki, emlak milyarderi ve Amerika'nın yeni Başkanı olan Donal Trump'ı dahi geride bırakmayı başardı.

Forbes'ın güncel milyarderler listesinde, 134. sırada 4.1 milyar dolarlık servetiyle Gabe Newell yer alıyor. Donald Trump ve ünlü yönetmen Steven Spielberg ise, 156. sırayı paylaşıyorlar.

Görünüşe göre video oyun yapım ve yayıncılığı, film ve emlak sektöründen daha fazla kazandırıyor. Ya da Newell bir istisna...

Bu arada, listenin ilk sırasında, 81 milyar dolarlık servetiyle Microsoft'un patronu Bill Gates yer alıyor.

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