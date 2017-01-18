Ve Gabe Newell, yeni Half-Life, Portal ve dahası hakkında konuştu

Valve Software'ın patronu Gabe Newell, geçtiğimiz gece Reddit'te bir soru cevap etkinliği düzenledi ve kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Haliyle en çok merak edilen konu, Half-Life serisinin geleceği idi. Zira Half-Life serisi üzerine hiçbir çalışmanın yapılmayacağına dair söylentiler vardı. Peki gerçekten de doğru muydu bu söylenenler.

İşte Newell'ın verdiği dikkat çekici cevaplar:

- Valve'ın hazırladığı oyunlar arasında favorim Portal 2. O, bizim en iyi single player oyunumuz. Ayrıca bize ait multiplayer oyunlar arasında da en çok Dota 2'yi oynuyorum.

- Half-Life geliştirilirken verilen kararların büyük bir kısmı bana ait. Dolayısıyla bazı pişmanlıklarım oldu.

- "Half-Life ya da Portal evreninde geçen yeni bir IP (yepyeni bir marka) üzerine çalışmalar olabilir mi?" diye soracak olursanız, "evet."

Half-Life 3'ü telaffuz etmedi

Newell'ın ağzından Half-Life 3 ismi çıkmadı, hatta "3" sayısı üzerine de konuşmadı. İnternette Half-Life 3 ile ilgili çıkan kaynağı belirsiz söylentilere şahsen kendisinin de inandığını eklemeyi ihmal etmedi. Sanıyoruz burada bir nevi işi dalgaya vuruyor. Zira daha evvel çıkan tonla söylentiye hep resmi olarak yalanlama gelmişti. Artık bu durumdan sıkılmış olabilirler.

Son olarak Gabe Newell, şu an Valve'ın Source Engine 2 oyun motoru üzerine çalışmalar yaptığını, geleceğe yönelik yatırımlar olarak kendi VR oyunlarını geliştirdiklerini (Valve'dan daha önce gelen bilgiler, Half-Life'ın VR sürümünün düşünülmediği yönündeydi), yapay zeka üzerine ve donanımlar üzerine çalışmalar yaptıklarını da ekledi.