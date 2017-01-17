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'da yürüyen son insan öldü

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Giriş Tarihi: 17.01.2017, 10:47 Güncelleme Tarihi: 17.01.2017, 10:55
Etiketler:
nasa apollo 17 uzay ay Gene Cernan
Ay'da yürüyen son insan öldü

, bir devrin kapandığını duyurdu.

Mahmut Saral

NASA'nın en önemli astronotlarından olan Gene Cernan, 82 yaşında hata gözlerini yumdu.

Cernan, a 3 kez seyahat gerçekleştirmişti. Üçüncü seyahatini 1972 yılında, Apollo 17'nin komutanı olarak yapmış ve Ay'a ayak basan nadir insanlardan olmuştu. Ayrıca Cernan, Ay'a ayak basan son insandı.

Birçok önemli görevde yer alan Cernan için da hem sosyal medya hesaplarından hem de resmi sitesinden taziye mesajları paylaştı.

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