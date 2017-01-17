Ay'da yürüyen son insan öldü

NASA'nın en önemli astronotlarından olan Gene Cernan, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Cernan, uzaya 3 kez seyahat gerçekleştirmişti. Üçüncü seyahatini 1972 yılında, Apollo 17'nin komutanı olarak yapmış ve Ay'a ayak basan nadir insanlardan olmuştu. Ayrıca Cernan, Ay'a ayak basan son insandı.

Birçok önemli görevde yer alan Cernan için NASA da hem sosyal medya hesaplarından hem de resmi sitesinden taziye mesajları paylaştı.