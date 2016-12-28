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'ta "akıllı " mı var?

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Giriş Tarihi: 28.12.2016, 10:29 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016, 10:35
Etiketler:
nasa mars kızıl gezegen keşif fotoğraf yaşam
Mars'ta

'nın uzun süredir süren araştırmalarında kaydettiği yeni görüntü herkesi heyecanlandırdı. Bildiğimiz kaşığa benzeyen cisim gözlerden kaçmadı.

Emre Çetinkaya

NASA'nın a elverişli olma ihtimali en yüksek gezegen Mars'ta araştırmaları sürüyor. Bu anlamda bazen bir hayli ilgi çekiciler görüntüler kaydetmeyi başarıyor. Bunlara geçtiğimiz gün bir yenisi daha eklendi.

Metro.co.uk'un haberine göre, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) çektiği yeni görüntüde büyük bir kaşık görünüyor. Kaşık görüntüsü büyük bir heyecana yol açarken, lar 'de hayat olduğunu gösteren bir ipucu olarak değerlendiriliyor.

Kızıl Gezegen'de daha önce ise yüzük ve eldiven şeklinde cisimlere rastlanmıştı. Bu yeni görüntü ile birlikte 'ta "akıllı yaşam" mı var söylentileri yükselmeye başladı.

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sami sami

mars da kasigj kim ne yapsin

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cevapla 28.12.2016 10:58
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