NASA'nın yaşama elverişli olma ihtimali en yüksek gezegen Mars'ta araştırmaları sürüyor. Bu anlamda NASA bazen bir hayli ilgi çekiciler görüntüler kaydetmeyi başarıyor. Bunlara geçtiğimiz gün bir yenisi daha eklendi.

Metro.co.uk'un haberine göre, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) çektiği yeni görüntüde büyük bir kaşık görünüyor. Kaşık görüntüsü büyük bir heyecana yol açarken, fotoğraflar Kızıl Gezegen'de hayat olduğunu gösteren bir ipucu olarak değerlendiriliyor.

Kızıl Gezegen'de daha önce ise yüzük ve eldiven şeklinde cisimlere rastlanmıştı. Bu yeni görüntü ile birlikte Mars'ta "akıllı yaşam" mı var söylentileri yükselmeye başladı.

Bu konuda sizin fikriniz ne?