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Herkes ı 'ta kutluyor

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Giriş Tarihi: 31.12.2016, 11:12 Güncelleme Tarihi: 31.12.2016, 11:16
Etiketler:
facebook internet paylaşım yeni yıl kutlama yılbaşı
Herkes yeni yılı Facebook'ta kutluyor

İnsanlar 'ta her , yılın geri kalanına oranla yüzde 70 daha fazla yapıyor.

Emre Çetinkaya

'un yaptığı açıklamaya göre arifesinde yılın geri kalanına kıyasla yüzde 70 daha fazla yapılıyor. 31 Aralık 2015'te 182 milyon insan, 370 milyon fotoğraf ve video paylaşarak Facebook üzerinden birbirlerine "mutlu yıllar" diledi. O gece dünyada en çok yer bildirimi yapılan şehirler ise Bangkok, Londra, New York, Hanoi ve İstanbul oldu.

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Bu yıl 31 Aralık ve 1 Ocak'ta paylaşım yapanlar, "Mutlu Yıllar," "Yeni Yılınız Kutlu Olsun," veya "İyi Seneler" gibi Yeni Yıla özel tümceleri kullandıklarında haber kaynaklarının havai fişeklerle dolduğunu gördü. Bunun yanı sıra, Facebook'tan bir mesaj da dünyanın dört bir yanındaki insanların haber kaynaklarının en üstünde yer aldı.

Yeni Yıl larını, dileklerini ve düşüncelerini Facebook Live üzerinden yayınlayanlar da Yeni Yıl için özel hazırlanmış maskeleri kullandı.
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