Google'dan Yılbaşı Doodle'ı

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, özel günler için özel Doodle'lar hazırlamaya devam ediyor. Google, hazırladığı bu Doodle'lar ile önemli gün ve haftaları kullanıcılarına hatırlatmayı amaçlıyor. Son olarak kışın ilk günü için bir Doodle hazırlayan Google, şimdi de yılbaşı Doodle'ı ile karşımızda.
Doodle'ın üzerine geldiğinizde ise "Yeni yılınız kutlu olsun" mesajı karşınıza çıkıyor. Ayrıca Doodle'a tıklandığında da "Yılbaşı"nın Google'daki arama sonuçları gösteriliyor.
Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve yeni yılın başlangıcı. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır.
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