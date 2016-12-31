| Üye ol | 31 Aralık 2016,C.tesi
  • kategori seçin
  • ara

'dan

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 31.12.2016, 10:36 Güncelleme Tarihi: 31.12.2016, 10:54
Etiketler:
google doodle arama motoru yılbaşı yılbaşı doodle
Google'dan Yılbaşı Doodle'ı

, bugüne özel 'ı hazırladı.

Emre Çetinkaya

Dünyanın en çok kullanılan , özel günler için özel Doodle'lar hazırlamaya devam ediyor. Google, hazırladığı bu 'lar ile önemli gün ve haftaları kullanıcılarına hatırlatmayı amaçlıyor. Son olarak kışın ilk günü için bir Doodle hazırlayan Google, şimdi de Doodle'ı ile karşımızda.

Doodle'ın üzerine geldiğinizde ise "Yeni yılınız kutlu olsun" mesajı karşınıza çıkıyor. Ayrıca Doodle'a tıklandığında da "Yılbaşı"nın Google'daki arama sonuçları gösteriliyor.

Yılbaşı

Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve yeni yılın başlangıcı. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
İnternet Toplam kayıt: 5544
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın