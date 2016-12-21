Kışın ilk günü Google'da Doodle oldu!

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, özel günler için özel Doodle'lar hazırlamaya devam ediyor. Google, hazırladığı bu Doodle'lar ile önemli gün ve haftaları kullanıcılarına hatırlatmayı amaçlıyor. Son olarak Türkan Saylan için bir Doodle hazırlayan Google, bugün ise 21 Aralık Kış Gündönümü için hazırladığı Doodle ile karşımıza çıktı.

Google'ın hazırladığı özel hareketli Doodle'ın kardan adam temalı olduğunu belirtelim. Diğer taraftan bu Doodle'a tıkladığımızda 'Kış Gündönümü'nün Google'daki arama sonuçlarına ulaşılabiliyor.

Kış Gündönümü

Kış gündönümü (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.