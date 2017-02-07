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Giriş Tarihi: 07.02.2017, 19:25 Güncelleme Tarihi: 07.02.2017, 19:39
Etiketler:
Biyometrik sistem biyometrik teknoloji ingiltere bilet ulaşım tren
Biyometrik teknoloji ile tren biletleri tarih oluyor

'de demiryolu ını tercih eden yolcular, ödemelerini parmak izi veya göz tarama sistemi yoluyla yapabilecek.

'de demiryolu ını tercih eden yolcular, ödemelerini parmak izi veya göz tarama sistemi yoluyla yapabilecek.

İngiliz basınına yansıyan haberde, istasyonlarındaki kalabalığı azaltmak amacıyla sunulan proje sayesinde yolcular, kağıt bilet almak yerine, ödemeyi parmak izi ya da iris tarama sistemi yoluyla gerçekleştirebilecek.

Merkezi Londra'da bulunan demiryolu işletmecileri grubu Rail Delivery Group'tan (RDG) yapılan açıklamaya göre, ile yolculuk ücretlerinin otomatik ödenebilecek.

Projeyi başlatan RDG'nin Üst Yöneticisi Paul Plummer, bu adımların atılması gerektiğini ve projenin, yolculara daha iyi seyahat imkanı sağlamak amacıyla dijital lerin nasıl kullanılabileceğini gösterdiğini belirtti.

İlgili: Avustralya biyometrik teknolojiye geçiyor, pasaport tarih oluyor!

Öte yandan Avustralya'nın geçen ay sınır kapılarına kontrol sistemini getirmeye hazırlandığı açıklanmıştı. Avustralya hükümetinin, 2020'den itibaren yolcuların yüzde 90'ının insan yardımı olmadan pasaport kontrolünden geçmesini sağlayacak bir elektronik sistem üzerinde çalıştığı belirtilmiş, sistemin hayata geçirilmesi halinde yolcuların, yüz, iris ve parmak izi tanıma yoluyla pasaport kontrolünden geçebileceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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