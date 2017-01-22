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biyometrik ye geçiyor, tarih oluyor!

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Giriş Tarihi: 22.01.2017, 21:19 Güncelleme Tarihi: 22.01.2017, 21:42
Etiketler:
avustralya teknoloji biyometrik teknoloji pasaport sistem uçak havaalanı güvenlik
Avustralya biyometrik teknolojiye geçiyor, pasaport tarih oluyor!

, 2020 yılında ların yerine biyometrik yi kullanmayı planlıyor.

Emre Çetinkaya

nin en çok kullanılması beklenen alan ve gereken alanların başında hiç şüphesiz ki "güvenlik" geliyor. Bu alanda da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Son olarak Avustralya, pasaport yerine biyometrik teknolojisini kullanmayı planladığını duyurdu.

The Guardian'ın haberine göre, 2020 yılından itibaren Avustralya'ya yolculuk yapan uluslararası yolcular a ihtiyaç duymayabilir. Yapılan resmi duyuruda standart kağıtların yerini, yolcuları iris ya da parmak izi tarayıcıyla yüzünden tanıyacağı ye geçilecek.

Eğer işler planlandığı gibi giderse, 'ya inecek olan uluslararası yolcular, sanki yerli yolcuymuş gibi ellerini sallayarak ndan ayrılabilecek.

Pilot uygulama başlıyor

Öte yandan 5 yıl içinde ülkedeki tüm havaalanlarında aktif olacak olan in 94 milyon dolara mal olacağı belirtiliyor. Bu arada bu sistemin pilot uygulaması ise ülkenin başkenti Canberra'da, Temmuz ayından itibaren başlayacak.
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