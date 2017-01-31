Bill Gates, geleceğin mesleklerini açıkladı

Dünyanın en zengin adamı Bill Gates'in hikayesini hemen herkes biliyordur. 1975 yılında dünyanın en iyi üniversitelerinden olan Harvard'ı yarım bırakan Gates, ardından Microsoft'u kurmuş ve kısa süre sonra en zengin adam olmuştu.

Bilgisayarlar üniversite yıllarından hobisi olan Gates, bu hobisi sayesinde hem kendi hayatını hem de dünyayı değiştirdi. Geçtiğimiz gün Columbia Üniversitesi'nde bir söyleşiye katılan Gates, burada öğrencilerden gelen bir soru üzerine geleceğin mesleklerini açıkladı.

Öğrencilerden gelen soru ise "yarım bıraktığı eğitimine şu anda devam edecek olsaydı hangi meslekleri tercih ederdiniz?" şeklindeydi. Şu anda 61 yaşında olan Gates bu soruya yapay zeka, enerji sektörü ve biyoteknoloji yanıtını verdi.

Her üç alan ile ilgili yorumunu yapan Gates, gelecekte bu mesleklere çok ihtiyaç olacağından ve çok önemli alanlar olduğunu söyledi.

Mesela günümüzde "emniyetli, ucuz ve temiz" kriterlerinin hepsini karşılayacak enerjiyi yeterli miktarda üretecek bir sistem bulunmadığını ve bunun da büyük bir fırsat olduğunu belirtti.