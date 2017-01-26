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dünyanın ilk i olacak!

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Giriş Tarihi: 26.01.2017, 11:24 Güncelleme Tarihi: 26.01.2017, 11:37
Etiketler:
bill gates rapor servet en zengin trilyoner dünyanın ilk trilyoneri araştırma
Bill Gates dünyanın ilk trilyoneri olacak!

Yeni lara göre Microsoft'un kurucusu , 2042 yılında dünyanın ilk i olacak.

Emre Çetinkaya

Microsoft'un kurucusu olan Bill Gates, halihazırda dünyanın adamı. Devamlı büyüyen iyle bu unvanını daha uzunca seneler koruyacak gibi görünen 'in şu günlerde, dünyanın ilk trilyoneri olabileceği konuşuluyor.

Her ne kadar şu anda olmaktan 915.6 milyar dolar uzakta olsa da yeni lar, Bill Gates'in trilyoner olmaya düşündüğümüzden daha da yakın olduğunu gösteriyor.

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Oxfam'ın servet eşitsizliği üzerine yeni una göre, son 10 yılda süper zenginlerin servetleri büyük oranda artmış. Ve bu artış önümüzdeki 25 yılda hiç görülmemiş biçimde sıçrama yapabilir.

Oxfam'ın raporlarına göre, 2009 yılındaki 793 milyarderin o zamanki toplam servetleri 2.4 trilyon dolar seviyesindeydi. 2016 itibarıyla, 793 milyarderin şimdiki toplam serveti ise 5 trilyon dolara çıktı. Aynı rapora göre, bu böyle devam ederse önümüzdeki 25 yıl içinde ni görebilmemiz mümkün.

Ayrıca aynı raporda 84.4 milyar dolar kişisel servete sahip olan Gates'in, 2042'de adını tarihi "Dünyanın ilk trilyoneri" olarak geçirmesi bekleniyor.
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