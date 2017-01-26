Bill Gates dünyanın ilk trilyoneri olacak!

Microsoft'un kurucusu olan Bill Gates, halihazırda dünyanın en zengin adamı. Devamlı büyüyen servetiyle bu unvanını daha uzunca seneler koruyacak gibi görünen Bill Gates'in şu günlerde, dünyanın ilk trilyoneri olabileceği konuşuluyor.

Her ne kadar şu anda trilyoner olmaktan 915.6 milyar dolar uzakta olsa da yeni araştırmalar, Bill Gates'in trilyoner olmaya düşündüğümüzden daha da yakın olduğunu gösteriyor.

Oxfam'ın servet eşitsizliği üzerine yeni raporuna göre, son 10 yılda süper zenginlerin servetleri büyük oranda artmış. Ve bu artış önümüzdeki 25 yılda hiç görülmemiş biçimde sıçrama yapabilir.

Oxfam'ın raporlarına göre, 2009 yılındaki 793 milyarderin o zamanki toplam servetleri 2.4 trilyon dolar seviyesindeydi. 2016 itibarıyla, 793 milyarderin şimdiki toplam serveti ise 5 trilyon dolara çıktı. Aynı rapora göre, bu böyle devam ederse önümüzdeki 25 yıl içinde dünyanın ilk trilyonerini görebilmemiz mümkün.

Ayrıca aynı raporda 84.4 milyar dolar kişisel servete sahip olan Gates'in, 2042'de adını tarihi "Dünyanın ilk trilyoneri" olarak geçirmesi bekleniyor.